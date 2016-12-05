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Yakın Doğu Üniversitesi Milli Tarih Müzesine Bağış

İSTANBUL(İHA)- Kıbrıs Türk eğitim camiasının değerli eğitimcilerinden emekli öğretmen ve araştırmacı Gülgün Serdar, Kıbrıs eğitim, sosyal ve siyasi tarihi ile ilgili değerli belgeleri Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Milli Tarih Müzesi'ne bağışladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Milli Tarih Müzesine Bağış

05 Aralık 2016 09:39

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Gülgün Serdar düzenlenen törenle, Kıbrıs Türkleri’nin eğitim, sosyal ve kültürel tarihleriyle ilgili değerli belgeleri müzeye bağışladı. Bağış töreninde, Milli Tarih Müzesi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile Gülgün Serdar hazır bulundu.
1900’lü Yıllara Ait Diploma, Belge ve Fotoğraflar Milli Arşiv Müzesi’nde Yer Alacak...
Paylaşılan belgeler arasında Gülgün Hanım’ın babasına ait 1919 yılından kalan diploma örnekleri, çeşitli yıllara ait sertifikalar, karneler, dönemin İngiliz valisinin tebrik yazıları bulunmaktadır. Bu belgelerden birisi de Ahmet Bey’in Lozan Antlaşması sonrasında Kıbrıslı Türklere verilen muhaceret belgesidir. Ayrıca, o günleri anlatan canlı tanıklık eden onlarca fotoğrafı yer alıyor. Bağışlar arasında Gülgün Serdar’ın annesi Hatice A. Refik’e ait eğitim yılları ile ilgili diplomalar, karneler, başarı ve ödül belgeler ile Milli Mücadele dönemiyle ilgili tebrik kartları ve Gülgün Serdar’ın kendi eğitim ve sosyal hayatıyla ilgili çeşitli belgeler, fotoğraflar ve kartlar yer almaktadır.
Prof. Dr. Özkul: “Bu Belgeler Sonraki Nesillere Aktarılacaktır...”
Milli Tarih Müzesi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, törende yaptığı konuşmada, Gülgün Serdar’ın Kıbrıs Türk eğitim camiası için çok değerli bir insan olduğunu belirterek Milli Tarih Müzesi ile paylaştığı birikimlerinden ve belgelerden dolayı teşekkür etti.
Prof. Dr. Özkul, müzeye bağışlanan belgelerin genç nesillere müze aktarılacağından söz ederek, “Bu değerli malzemelerle Kıbrıs tarihinin karanlıkta kalan birçok noktasının aydınlanmasına yardımcı olacaktır. 1919 yıllarından itibaren Kıbrıs Türk Tarihini birçok yönüyle (eğitim, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi) aydınlatmamızı sağlayacak olan bu değerli malzemelerin müzemiz vasıtasıyla Kıbrıs Türk Toplumu ile paylaştığı için değerli Gülgün Serdar hocamıza minnettarız” şeklinde konuştu.

“Bu Belgeleri Yakın Doğu Üniversitesi Milli Tarih Müzesi’ne Bağışlamaktan Mutluyum”
Gülgün Serdar ise törende yaptığı konuşmada, annesi ve babasından kendisine ve kardeşlerine kalan bu değerli belgeleri, Yakın Doğu Üniversitesi Milli Tarih Müzesi’yle paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Gülgün Serdar, annesi Hatice Hanım’ın ve babası Ahmet Necati’ye ait belgeleri, fotoğrafları Yakın Doğu Üniversitesi Milli Tarih müzesi aracılığıyla Kıbrıs Türk Halkı ile paylaşmaktan onur duyduğu da dile getirdi.
 

Etiketler: Yakın Doğu Üniversitesi


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