“Multilingualism – Çok dillilik” başlığı ile gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler Birliğin işleyişi ve mevzuatını yakından inceleme olanağı buldu. Panelde, 26 Eylül gününün Avrupa Birliği Diller Günü olarak kutlandığı ve Hırvatistan’ın Avrupa Birliği’ne üye olması ile birlikte Birliğin, 24 farklı dile sahip olduğu dile getirildi.

DÜNYADA 6000 ‘DEN FAZLA DİL KULLANILIYOR

Panelde konuşmacı olarak söz alan AB Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Yetkilisi, AB’de dil kullanım hakkının ve farklı dillerin kullanımına ilişkin Birlik politikalarına atıfta bulunarak, bugün dünya ölçeğinde 6,000’den fazla dilin kullanıldığını, AB içerisinde ise 200’den fazla dil barındığına işaret etti.

DOÇ. DR. KÖPRÜLÜ: “ ÖĞRENCİLERİMİZ FARKLI KÜLTÜRLERİ TANIMALI”

Öğrenciler ile birlikte Avrupa Birliği Bilgi Merkezine düzenledikleri ziyaretin önemine değinen Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü, öğrencilerin derslerde edindikleri kuramsal altyapının pratikte nasıl yürütüldüğüne ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nin Kuzey Kıbrıs’taki faaliyetlerini bizzat yerinde incelemek amacı ile bu tür faaliyetleri sıklıkla gerçekleştirmeye gayret ettiklerini ifade etti.

Doç. Dr. Köprülü, ekonomik bütünleşme ile yola çıkan Avrupa Birliği’nin, geçtiğimiz yıllar içerisinde siyasal ve sosyal bütünleşme süreçlerine dâhil olduğunu ve dünya ölçeğindeki uluslararası kurumlar içerisinde biricik olarak nitelendirildiğine vurgu yaparak, özellikle dünyanın farklı coğrafyalarından ülkemize gelen öğrencilerin alan çalışmalarına katkı koyacak, farklı kültür ve kurumları tanıyacak imkana sahip olmaları gerekliliğinin altını çizdi.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından öğrenciler için hazırlanan kokteyl ile sona erdi.

