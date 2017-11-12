Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akyüz’ün uluslararası başarısı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin kurucu dekanı ve öğretim üyesi Prof. Dr. Uğurcan Akyüz, Avrupa’nın önde gelen akreditasyon kurumlarından merkezi Almanya’da bulunan “Akademik Programların Akreditasyonu ve Kalite Güvence Kurumu (Agency for Quality Assurance-AQAS) tarafından Türkiye’deki bir üniversitenin güzel sanatlar fakültesine bağlı “grafik tasarım” ve “iletişim tasarımı” programlarını akredite edecek “Değerlendirme Komisyonu”na seçilen tek Türk profesör oldu.

AQAS’ın Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Birliği (ENQA) tarafından akredite edilen bir kurum olup, bugüne kadar ağırlıklı olarak Avrupa üniversiteleri olmak üzere 5 bin 500’e yakın lisans programını akredite ettiği belirtildi.

“Beni onurlandıran bu uluslararası görevi de başarıyla yerine getireceğime inanıyorum”

“Değerlendirme Komisyonu”na hakem olarak seçilen Prof. Dr. Uğurcan Akyüz, yaptığı açıklamada, “Her gün yeni bir üniversitenin açıldığı coğrafyamızda öğrencilerin program tercihlerinde önemli bir etken olan akreditasyonlar, gün geçtikçe daha da aranır hale gelmektedir. Özellikle üçüncü dünya ülkelerinden öğrencilerin üniversite tercihlerinde dikkat ettikleri kriterlerden biri olması açısından akreditasyonların önemi açıktır. Diğerlerinde olduğu gibi beni onurlandıran bu uluslararası görevi de başarıyla yerine getireceğime inanıyorum” dedi.

"Yakın Doğu Üniversitesi olarak bizleri gururlandırmış ve mutlu etmiştir”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, “Prof. Dr. Uğurcan Akyüz’ün akreditasyon kuruluna hakem olarak seçilmesi, üniversitemiz açısından büyük önem ve gurur taşımaktadır. Prof. Dr. Akyüz’ün 2014 Asya Sanat Bienali'nde jüri üyeliğinden sonra bu yıl da Kasım ayında gerçekleşecek olan böylesi önemli bir komisyonda göreve seçilmesi Yakın Doğu Üniversitesi olarak bizleri gururlandırmış ve mutlu etmiştir” diye konuştu.