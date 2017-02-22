Diğer
Kategoriler

Yakın Doğu Üniversitesi paraşütte Dünya 2.'si

Yakın Doğu Üniversitesi, Litvanya Uluslararası Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda Dünya 2.'si oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi paraşütte Dünya 2.si

22 Şubat 2017 14:09

Yakın Doğu Üniversitesi Sporcusu olan Yrd. Doç. Dr. Umut Akçıl, Litvanya'nın Trakai kentinde düzenlenen Litvanya Uluslararası Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda favori olarak gösterilen ve dünya sıralamasında ilk 25 içerisinde bulunan İngiliz, Amerikan ve ev sahibi Litvanyalı sporcuları geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. KKTC Milli Takımı Sporcuları ise 1.'lik ve 2.'lik elde etti.

İlk iki gün yapılan resmi antrenman uçuşlarının ardından başlayan yarışma 5 gün boyunca zorlu hava koşullarında 10 round uçuş yapılarak tamamlandı. 10 round sonunda çok çekişmeli geçen yarışmada son ana kadar zirveden kopmayan KKTC Hava Sporlar Federasyonu Milli Takım Sporcularından Cemal Direkçi 1.'ci, YDÜ 'lü sporcumuz Umut Akçıl ise 2.'lik elde etti.

Dünya sıralamasında ilk 100'e girdi

Milli takımda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Milli Sporcusu Yrd.Doç.Dr. Umut Akçıl çok az puanla 2.lik elde ederek gümüş madalya aldı. Bu yılın ilk uluslararası yarışmasında bu denli büyük bir başarıya imza atan sporcu Umut Akçıl Dünya ve Avrupa sıralamasında ilk 100'e girerek büyük bir yükseliş gösterdi. Umut Akçıl Türk Sporcular arasında ise geçen yıldan beri 100 sporcu içerisinde 1.sırada yer almayı sürdürüyor.

Hedef Estonya

Milli takım sporcusu Görkem Bulunç, Cemal Direkçi ve Yrd. Doç. Dr. Umut Akçıl 23-26 Şubat 2017 tarihlerinde Estonya'da düzenlenecek Uluslararası Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonasına katılarak ülkemizi temsil edecek.
 

Etiketler: Litvanya, litvanya uluslararası yamaç paraşütü, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), yamaç paraşütü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!