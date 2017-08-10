Yakın Doğu Üniversitesi sezona BOTAŞ maçı ile başlayacak

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda sezonun ilk haftasında Yakın Doğu Üniversitesi BOTAŞ Spor kulübü ile eşleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü'nden verilen bilgiye göre, TBF yöneticileri ile yetkililerinin ve Süper Lig de mücadele eden takım temsilcilerinin katıldığı kura çekiminde, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımını, Takım Genel Koordinatörü Murat Tümer ile Koordinatör Yardımcısı Erhan Ayaz temsil etti.

26 haftalık heyecan ekimde başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sezonun ilk maçında BOTAŞ ile deplasmanda karşılaşacak. Kadınlar Süper Ligi’nde sezon, 7-8 Ekim 2017 tarihinde başlayacak. Yeni sezonla birlikte Türkiye Kupası statüsünde değişikliğe gidildi. Sezonun ilk yarısında ilk sekize kalan takımlar, Türkiye Kupası final grubuna kalacak ve kupa için mücadele edecek. Kura çekiminin olmayacağı Türkiye kupasında eşleşmeler ise ligin ilk yarısını lider bitiren takım sekizinci takım ile mücadele edecek. Diğer eşleşmeler ise 2-7,3-6, 4-5 şeklinde olacak. Türkiye Kupası Final maçları 21-24 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası 27 Aralık 2017’de

Türkiye Ligi Şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi ile Türkiye Kadınlar liginde Final oynayan Fenerbahçe arasında oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası ise 27 Aralık 2017 tarihinde oynanacak.

Erhan Ayaz: “Ambargolar altında yaşayan bir toplumu temsil etmenin sorumluluğunu üstleniyoruz”

Fikstür çekiminin ardından kısa bir konuşma yapan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Genel Koordinatör Yardımcısı Erhan Ayaz, bütün takımlara şans diledi.

Konuşmasına geçen sezon üç kupa kazanarak tarihi bir yıl geçirdiklerini dile getirerek başlayan Erhan Ayaz, yeni sezonda üç kupanın verdiği sorumlulukla birlikte ambargolar altında bir toplumu temsil etmenin zorlu sorumluluğunu üstlendiklerini söyledi.

Başarıya ulaşmanın zor olduğu belirten Ayaz, “Üç kupa kazanmanın sorumluluğu ile bu yıl daha zorlu bir lig olacak bizim için. Sosyal, siyasi, kültürel ve sportif ambargolar altında yaşayan bir toplumu temsil ettiğimiz için omuzlarımızdaki yük ağır ama biz büyük zorlukları seviyoruz” dedi.

Ayaz, yeni sezonun hem Yakın Doğu Üniversitesi hem de tüm takımlar adına başarılı olmasını temenni ederek, sakatlıksız bir sezon geçirilmesini diledi.

Zafer Kalaycıoğlu: “Yakın Doğu Üniversitesi’nin adını yukarılarda taşımaya devam etmek istiyoruz”

Kura çekimi sonrası görüşlerini paylaşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, çok uzun bir maratona başlayacaklarını ve yeni sezonda da Yakın Doğu Üniversitesi’nin adını yukarılarda taşımayı devam ettirmeyi istediklerini söyledi.

Sezonun ilk hafta maçında BOTAŞ’la karşılaşacakları da değerlendiren Kalaycıoğlu, “BOTAŞ, çok iyi bir kadro oluşturdu, bu senenin flaş takımlarından olacağını düşünüyorum. Geçen sezon lige iyi bir başlangıç yapamamıştık. Lig öncesi Dynamo Kursk ile birlikte Süper Kupa maçını oynayacağız. Oturmuş bir takım olmanın avantajını da kullanarak yeni sezona maçı kazanmanın tadı ile başlamak istiyoruz. İnşallah bu yılda hedeflerimize ulaşırız ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin adını yukarılarda taşımaya devam ederiz. Tüm takımlara hayırlı olsun, güzel bir sezon geçirmeyi temenni ederim” şeklinde konuştu.

Yapılan kura çekimi ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin ilk yarı fikstürü şu şekilde oldu.

1. Hafta: Botaş - Yakın Doğu Üniversitesi

2. Hafta : Yakın Doğu Üniversitesi- Çukurova Basketbol

3. Hafta: Samsun Canik Bld. - Yakın Doğu Üniversitesi

4. Hafta: Yakın Doğu Üniversitesi - Bellona AGÜ

5. Hafta: Galatasaray- Yakın Doğu Üniversitesi

6. Hafta: Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe

7. Hafta: OGM Orman - Yakın Doğu Üniversitesi

8. Hafta: Yakın Doğu Üniversitesi - Mersin BŞB.

9. Hafta: Bornova Becker - Yakın Doğu Üniversitesi

10. Hafta: Yakın Doğu Üniversitesi - İstanbul Üniversitesi

11. Hafta: Beşiktaş - Yakın Doğu Üniversitesi

12. Hafta: Yakın Doğu Üniversitesi - Adana ASKİ

13. Hafta: Yakın Doğu Üniversitesi - Hatay BŞB

