“Her Zaman Her Yerde Biz Herkesin Yardımına Koşarız"

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'ne açıklamalarda bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Acil Tıp Uzmanı Dr. Emel Erkuş Sirkeci ; bu projede aslında hepimizle acil durumlarda birebir iletişimde olan ve bizi ambulansta karşılayan ve hastaneye kadar gerekli tüm tıbbi müdahaleyi yaparak güven duyduğumuz ama adını duyduğumuzda ne olduğunu bile bilmediğimiz paramedik öğrencilerini seçtim.Bu projede amacın öncelikle her zaman her yerde biz herkesin yardımına koşarız sloganıyla yola çıkıldığını belirtti.

"Ülke Geneline 560 Öğrenciden Kedi,Köpek ve Kuşlar İçin 560 Barınak"

Bunun için 560 İlk ve Acil Yardım paramedik öğrencileri ile birlikte hepimiz nasıl insan yaşamını dakikalar içerisinde çeviriyorsak bir acil tıp uzmanı olarak ta aynı şekilde sokak hayvanları için bir yaşam şansı yaratmayı hedeflediklerini belirten Sirkeci, ilk olarak hepimiz tüm hayvanlara yönelik projenin de devamlılığını sağlamak amacıyla ülkenin işlek ve halk tarafından çok sık kullanılan cadde ve sokaklarını seçtik. Evimizde atık malzemeleri değerlendirerek kedi,köpek ve kuşlar için yapabildiğimiz kadar barınak yaptık. Yaklaşık olarak 560 adet barınak kıbrıs sokaklarına konuldu. Amaç sosyal farkındalık olduğu için hem hayvanlar hem de acil tıp adına tüm barınaklara slogan ve projede yer alan paramedik öğrencilerinin isimlerini yazdık dedi .

"Paramedikler, Yaşamla Ölüm Arasındaki Köprüde Duran Ancak Fark Edilmeyen Gizli Kahramanlardır "

Sirkeci, Hepimiz ömrümüzde belki birçok kez gördük ama adını ilk kez duyduk sanki, acil tıp kahramanları paramedikler.Sağlık konusunda yaşamla ölüm arasındaki köprüde duran ancak fark edilmeyen gizli kahramanları ve acil tıbbı ve değerini aynı bizim içimizde yaşayan ama fark etmediğimiz sokak hayvanları ile eşleştirdim. Çünkü acil tıp uzmanının da, paramediğin de devamlı kaldığı bir yer yok ve ambulanslarla yedi gün 24 saat ömrünün devamlı sokaklarda bu köprüyü oluşturmakla geçtiğini vurguladı.