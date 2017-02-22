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Yakın Doğu Üniversitesi Türkiye’de zirvede, Avrupa’da çeyrek finalde

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin şampiyonlukta iddialı takımlarından olan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kadın Basketbol Takımı hafta sonu deplasmanda oynadığı ve 21 sayı farkla kazandığı Galatasaray karşılaşması ile ligde 14. galibiyetini alarak liderliğe yükseldi.

Yakın Doğu Üniversitesi Türkiyede zirvede, Avrupada çeyrek finalde

22 Şubat 2017 13:57

YDÜ Kadın Basketbol takımı aynı zamanda mücadele ettiği FIBA Kadınlar EuroCup son sekiz turu ikinci maçında deplasmandaki İtalyan rakibi Reyer Venezia’yı kendi sahasında 21 sayı farkla 66-45 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Yakın Doğu Üniversitesi EuroCup’ta normal sezonu en üst sırada bitiren takım olma avantajıyla kupanın tüm aşamalarında ev sahibi sıfatıyla mücadele ederek finale ve hatta kupaya uzanma konusunda çok önemli bir avantaj elde etti.

Vandersloot ve McBride zaferin temelini attı

Yakın Doğu Üniversitesi'nden Courtney Vandersloot ve Kayla McBride EuroCup çeyrek final zaferinin temelini atan isimler oldu. İkili, Reyer Venezia rövanş maçında toplamda 42 sayı, 6 asist ve 5 top çalma kaydetti. Türkiye liginde ise Kayla Mc Bride 19,6 sayı, Courtney Vandersloot 18.2 sayı, 6.9 asist ortalamalıyla mücadele ediyorlar. Ayrırca Courtney Vandersloot ile Kayla McBride Reyer Venezia ile oynanan Eurcup rövanş karşılaşmasında gösterdikleri performans ile haftanın oyuncuları arasında girdiler. Takımın tüm oyuncular sahada sergilediği başarılı ve üstün performansla takımlarını bir üst tura taşımak için görevlerini layıkıyla yerine getirdiler.

Bir sonraki mücadele Kıbrıs derbisi

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 19. haftasında ligde mücadele eden bir başka Kıbrıs ekibi Girne Üniversitesi ile karşılaşacak. Yakın Doğu Üniversitesi’nin, Girne Üniversitesi'ni evinde konuk edeceği Kıbrıs derbisi, 25 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’te İstanbul Cafer Ağa Spor Salonu’nda oynanacak.

Çeyrek final eşleşmeleri perşembe günü

Yakın Doğu Üniversitesi’nin EurCup çeyrek finaldeki rakibi ise 23 Şubat 2017 Perşembe günü yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Kura çekimi çeyrek finale yükselen diğer EuroCup takımları Galatasaray, Bellona AGÜ ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin D grubunda mücadele ettiği Good Angels Kosice ile Eurolegue’den gelen dört takımın katılımıyla yapılacak. Eurolegue’den gelecek takımlar çarşamba günü oynanacak maçlar sonucunda belli olacak. EuroCup eşleşmesine katılacak muhtemel Eurolegue takımları arasında; Türkiye’den Hatay BŞB, Fransa’dan BLMA, İtalya’dan Famila Schio ve Polanyada’dan Visla Can Pack Krakow takımları bulunuyor. Yakın Doğu Üniversitesi çeyrek finalde çıkacağı maçları kazanması durumunda yarı finale yükselecek.

1-4 Mart’ta Türkiye Kupası için mücadele edecek

Türkiye Kupası'nda da ilk sekize giren takımlar arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, 1-4 Mart'ta İzmir’de düzenlenecek Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile mücadele edecek. Türkiye Kupası ilk maçı 1 Mart 2017 Çarşamba günü saat 17.30’da oynanacak.

Kalaycıoğlu: “Hedefimiz ligi ilk sırada bitirmek ve kupalar kazanmak”

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, elde ettikleri başarı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, çok mutlu olduklarını, hedeflerinin Türkiye liginde sezonu lider olarak kapatmak ve hem Avrupa’da hem Türkiye'de kupayı kaldırmak olduğunu söyledi. Başantrenör Kalaycıoğlu, liderliğe yükseldikleri Galatasaray galibiyeti ile ilgili olarak da güçlü bir rakip olan Galatasaray’ı net bir skorla yendikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti. Kalaycıoğlu, “Galatasaray karşısında rakibin en büyük silahı olan prese nasıl yanıt vereceğimiz önemliydi. Biz de bu hususta antrenmanlarımızı gerçekleştirdik ve baskıyı kırmayı başardık. Yaptığımız 17 hücum ribaundu farkın oluşmasında diğer önemli noktaydı. Oyuncularımı verdikleri mücadele ve taktik anlayış için tebrik ediyorum” dedi.

“En önemlisi devamlılık”

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 14 galibiyet ile birinci sıraya yerleşmelerini de değerlendiren Kalaycıoğlu, bir ekip olarak hedeflerinden bir tanesini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. En önemli iş süreklilik diyen Kalaycıoğlu, “Liderliği korumak için yakaladığımız bu fırsatı değerlendirmek ve elimizde tutarak sezon sonuna kadar ligi lider olarak kapatmak için en iyi şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çeyrek final rakibini bekliyorlar

Eurocup’ta şu anda perşembe günü yapılacak kura çekimini beklediklerini ifade eden Zafer Kalaycıoğlu, “Kurada çıkacak takıma göre çalışmalarımıza başlayacağız. Oradaki hedefimizi gerçekleştirmek için daha da zorlaşan maçlarda dikkatli ve özverili şekilde oynamaya devam edeceğiz” dedi.

Oyunculara övgü yağdırdı

Çeyrek finale çıkmalarında ve lider olmalarında oyuncuların en büyük paya sahip oluğunu dile getiren Kalaycıoğlu, oyuncularını kutlayarak şunları söyledi:
“Oyuncularım elinden geleni yaptılar. Tecrübeleri ve disiplinleri ile mücadele ve karakterlerini en üst seviyede gösterdikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Bu güzel mutluluk için de onları kutluyorum. Hepsi birbirinden değerli, işini bilen oyuncular ve takım olarak da yakaladıkları güzel uyum için memnumun. Bütün ekibimize sevgi ve teşekkürlerimi iletiyorum” açıklamasını yaptı.

Etiketler: spor haberleri, Türkiye Kadınlar Basketbol Lig, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı


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