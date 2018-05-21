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Yakın Doğu Üniversitesi ve Fenerbahçe final serisinin dördüncü maçında

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde, Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışı verdiği final serisinin dördüncü maçı bugün saat 18.00’de, Metro Enerji Arena’da oynanacak. Seride, Fenerbahçe 2-1 önde bulunuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi ve Fenerbahçe final serisinin dördüncü maçında

21 Mayıs 2018 10:46

Fenerbahçe ile çıkacakları serinin dördüncü maçını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, maç boyunca en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi. Kalaycıoğlu, “Final serisinde ligin güçlü takımlarından Fenerbahçe’yi yenerek gücümüzü göstermek istiyoruz. Pazartesi günkü maçta sahada son ana kadar mücadele edeceğiz” dedi.
 

Yakın Doğu Üniversitesi olarak Kuzey Kıbrıs’ın en önemli markası olduklarını dile getiren Kalaycıoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Seride 2-1 geriye düşmek başarısızlık değil. Ligi birinci bitirdik, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandık. Euroleauge’de grubumuzu lider bitirdik ve final-four oynadık. Gelecek yıl yine Euroleauge’de oynama şansı elde ettik. Yine Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda oynayacağız. Final serisinde de Fenerbahçe’yi geçerek bu başarılarımızı kupa ile taçlandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: basketbol, basketbol, fenebahçe, FİNAL SERİSİ, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)

 

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