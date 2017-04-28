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Yakın Doğu Üniversitesi, yarı finalde Beşiktaş'a karşı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde İstanbul Üniversitesi'ni yenerek yarı finale yükselen Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Beşiktaş ile ilk maçına çıkıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, yarı finalde Beşiktaşa karşı

28 Nisan 2017 14:54

Yakın Doğu Üniversitesi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi yarı final ilk maçında yarın saat 16.00’da Caferağa Spor Salonu’nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Toplam 3 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. Beşiktaş’la finale kalmak için zorlu bir mücadele verecekleri yarı final serisini değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Beşiktaş’ın saygı duyulması gereken bir takım olduğunu ifade etti. Beşiktaş’la ligde oynadıkları iki maçın sert geçtiğini dile getiren Baş antrenör Kalaycıoğlu, “Türkiye kupasında da Beşiktaş ile eşleşmiştik. Saygı duyulması gereken bir takım. Bütün takımlar bizim için önemli ve değerli” şeklinde konuştu.

"Hedefimiz şampiyon olmak"

Kalaycoğlu, yarı final serisinin kolay olmadığını bütün takımların bir üst tura çıkmak için savaşacağını belirterek “Hazırlıklarımız tamamlamak için yeterince zamanımız oldu ancak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Öncelikli hedefimiz buru turu da geçip finale kalmak ve şampiyon olmak” diye konuştu. Yakın Doğu Üniversitesi ile Beşiktaş arasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın
Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş 16.00 (Caferağa Spor Salonu)

2 Mayıs Salı
Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş 18.00 (Caferağa Spor Salonu)

4 Mayıs Perşembe
Beşiktaş-Yakın Doğu Üniversitesi (Beşiktaş Akatlar Arena)

Etiketler: basketbol, galibiyet, kadın basketbol ligi, Yakın Doğu Üniversitesi


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