Yakın Doğu Üniversitesi yüzücüleri 2017 yılına damga vurdu

Elde edilen başarılarla ilgili olarak Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Atamtürk öncülüğünde RA25 Spor Salonunda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda yüzme antrenörleri Mehmet Gürcenk ve Ergüder Oyal ile yüzücüler hazır bulundu.

Toplantıda, yüzücüler Doğukan Ulaç, Buğra Korahan, Mert Toto, Emre Ersoy, Cahit Bozatlı, Orhan Özyiğit, Beren Çakır, Hasan Hüseyin Çakır’ın 2017 yılında katıldıkları müsabakalarda elde ettikleri başarılar anlatıldı. Antrenörler tarafından yapılan antrenmanlar hakkında bilgiler verildi, yüzücüler duygularını paylaştı.

Atamtürk: “Rekorlar kırmak büyük mutluluk verici”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Atamtürk, 1997 yılında açılan Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzunda bugüne kadar büyük başarılara imza atan yüzücüler yetiştirdiklerini söyledi.

Yüzmenin diğer spor dallarına göre, ciddi emek gerektiren ve zorlu bir süreçten geçen bir branş olduğunu ifade eden Hakan Atamtürk, yüzücülerin haftanın yedi günü antrenman yaparak başarılara ulaştığını belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi yüzücülerinin farklı branşlarda uzun ve kısa kulvarlarda büyük başarılara imza attığını anlatan Atamtürk, “Gerek ülkemizde gerekse Türkiye’de katıldığımız şampiyonalarda elde ettiğimiz başarılar ve kırdığımız rekorlar mutluluk verici. Bu aynı zamanda sporcularımızı da motive ediyor. Ailelerinde gösterdiği özveri ile yüzücülerin disiplinli çalışmalar sonucunda elde ettikleri başarıların gelecek olan yüzücülere örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz” dedi.

Atamtürk sözlerinin sonunda, Yakın Doğu Üniversitesi olarak sporcularına maddi ve manevi gereken desteği vereceklerini vurguladı.

Sembolik bone hazırlandı

Müsabakalarda rekor kıran sporcular için rekor kırdıklarını gösteren özel bone hazırladıklarını da belirten Hakan Atamtürk, bonelerin rekortmen olarak isimlendirildiğini ve bundan sonraki yarışlarda sporcuların bu bonelerle yüzeceğini söyledi.

Gürcenk : “Hedefimiz olimpiyatlara katılmak”

Toplantıda söz alan antrenör Mehmet Gürcenk de, antrenman süreçleri ve başarıyı nasıl yakaladıklarından söz etti. Haftanın altı günü bazı günler çift olmak üzere antrenmanlar yaptıklarını anlatan Gürcenk, sporcuların derslerin yanında yoğun bir tempoda özveri ve disiplinle çalıştıklarını söyledi. Hedeflerinin büyük olduğunu anlatan Gürcenk, “Spor ambargosu altında yarışlara katılan yüzücülerimiz başarılar elde ederek Türkiye yüzme takımı ile üçüncü dünya ülkelerinde yarışmalara gidebiliyorlar. Hedefimiz olimpiyatlara kendi yüzücülerimizle katılmaktır” dedi.

Oyal: “En baş noktalarda mücadele etmek için çalışıyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik yüzme havuzunun açılması ile çeşitli başarılara imza atıldığını dile getiren antrenör Ergüder Oyal ise yüzmenin diğer spor branşlarından çok farklı bir antrenman programı olduğunu söyledi.

Sporcuların haftanın 7 günü çift antrenman olmak üzere 2,5-3 saat çalıştığının altını çizen Oyal, disiplinli, istikrarlı ve ciddi çalışmaların sonucunda başarıların geldiğini belirtti. KKTC ve Türkiye’deki müsabakalarda en iyiyi yakalamak ve en baş noktalarda mücadele etmek için çalıştıklarını anlatan Oyal, iyi bir ekip olduklarını ve daha iyi dereceler elde etmeyi temenni etti.

Hedef olimpiyatlar

Toplantıda söz alan sporcular da, yüzücüler olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını, severek başarıların peşinden koştuklarını, antrenörleri ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin sunduğu imkanlarla daha nice başarılar elde edeceklerini dile getirdiler. Disiplinli çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden sporcular milli takıma girerek olimpiyatlara gitmek istediklerini belirttiler.

Konuşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi yüzücülerinin 2017 yılında elde ettiği başarılar anlatıldı.

Yakın Doğu yüzücülerinin elde ettiği başarılar şöyle:

Doğukan Ulaç:

Türkiye Milli Takım Seçme Müsabakası: 400 m Serbest 04:07.94 KKTC Rekoru, 400 m Serbest (Final) 04:06.34 KKTC Rekoru, 1500 m Serbest: 16:21.75 TÜRKİYE 1.Sİ KKTC Rekoru, Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası: 400 m. Serbest : 04:00.51 KKTC Rekoru 800 m. Serbest: 08:18.09 TÜRKİYE 1. Sİ KKTC Rekoru, Samsung Kıtalar Arası İstanbul Maratonu : 6.5 Km. Genek Klasman İkincisi , 19-24 Yaş Birincisi, KKSS Federasyonu Barış Kupası : 200 m Karışık : 02:16.87 KKTC Rekoru, 100 m Serbest : 00:53.14 KKTC Rekoru, Turkcell Türkiye Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası : 400 m. Serbest : 04:00.03 KKTC Rekoru

Buğra Korahan:

KKSS Federasyonu Ferdi Yüzme Şampiyonası: 100 m. Karışık 01:03.32 KKTC Rekoru, KKSS Federasyonu Yıldızlar ve Büyükler Şampiyonası: 50 m. Sırtüstü: 00:26.79 KKTC Rekoru, Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası: 50 m. Kelebek: 00:25.61 KKTC Rekoru, 50 m Sırtüstü: 00:26.53 KKTC Rekoru, 100 m Sırtüstü: 00:58.49 KKTC Rekoru, Turkcell Türkiye Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası: 100 m. Sırtüstü: 00:58.34 KKTC Rekoru 100 m Sırtüstü ( Final ) 00:58.05 KKTC Rekoru

Mert Toto:

Ömer Aslanoğlu Yüzme Şampiyonası: 100 m. Kurbağalama: 01:10.10 KKTC Rekoru, 50 m Kurbağalama: 00:30.73 KKTC Rekoru

Emre Ersoy :

Türkiye Bireysel Yıldızlar Yüzme Şampiyonası: 200 m. Serbest: 02:14.58 13 Yaş Rekoru, 50 m Sırtüstü: 00:31.21 13 Yaş rekoru, 100 m Karışık: 01:10.60 13 Yaş Rekoru

KKSS Federasyonu Ferdi Yüzme Şampiyonası: 50 m. Serbest : 00:27.36 13 Yaş Rekoru, 100 m. Serbest : 01:00.80 13 Yaş Rekoru, Ömer Aslanoğlu Yüzme Şampiyonası : 200 m. Serbest : 02:17.36 13 Yaş Rekoru, MEB Küçükler ve Yıldızlar Yüzme Şampiyonası : 50 m. Serbest : 00:27.35 13 Yaş Rekoru, KKSS Federasyonu Ferdi Yüzme Şampiyonası : 50 m. Serbest : 00:27.08 13 Yaş Rekoru, Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası: 50 m. Serbest : 00:26.28 13 Yaş Rekoru, 100 m. Serbest : 01:00.67 13 Yaş Rekoru, 50 m. Sırtüstü: 00:30.38 13 Yaş Rekoru, 100 m. Sırtüstü: 01:08.70 13-14 Yaş Rekoru, Turkcell Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası : 50 m. Sırtüstü: 00:29.25 Türkiye 3.sü 13-14 Yaş R. 100 m. Kelebek : 01:02.85 13-14 Yaş Rekoru, 50 m Serbest : 00:25.85 13-14-15-16 Yaş Rekoru, 100 m Karışık : 01:05.88 13-14-15-16-17-18 Yaş R. 50 m. Kelebek : 00:28.33 13-14 Yaş Rekoru,100 m. Serbest: 00:58.23 13 Yaş Rekoru.

Orhan Özyiğit:

KKSS Federasyonu Yıldızlar ve Büyükler Yüzme Şampiyonası: 50 m. Sırtüstü: 00:28.58 15-16-17-18 Yaş

Cahit Bozatlı :

MEB Yıldızlar ve Gençler Yüzme Şampiyonası: 200 m. Kelebek 02:40.41 14 Yaş Rekoru, Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Yüzme Şampiyonası: 200 m. Kelebek: 02:29.59 14 Yaş Rekoru

Beren Çakır:

KKSS Federasyonu Ferdi Yüzme Şampiyonası: 100 m. Karışık 01:25.77 11 Yaş rekoru, KKSS Federasyonu Ferdi Yüzme Şampiyonası: 50 m. Sırtüstü: 00:38.88 11 Yaş Rekoru, 100 m. Karışık: 01:25.14 11 Yaş Rekoru

Hasan Hüseyin Çakır:

KKSS Federasyonu Ferdi Yüzme Şampiyonası: 400 m. Serbest: 06:32.33 10 Yaş rekoru