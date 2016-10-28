Siber güvenlik alanındaki araştırma ve uygulama projeleri Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü ve Doğanlar Holding bünyesindeki UITSEC Teknoloji tarafından tasarımlanıp yürütülecek.

Siber güvenlik alanında hem eğitim hem de uygulamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirecekler

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre işbirliği mutabakatı çerçevesinde oluşturulacak ortak yapıda siber güvenlik zafiyetlerini ortaya çıkarma, bu zafiyetleri önlemeye yönelik akut ve köklü çözüm yolları arama, proaktif siber güvenlik stratejileri geliştirme ekseninde çalışmalar çeşitlendirilecek. Mutabakat kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik desteği ile Doğanlar Yatırım Holding bünyesindeki UITSEC Teknoloji’nin uzmanlaşmış aktif insan gücünün birlikte, lisans, lisansüstü ve sertifikalı uzmanlık eğitimleri hayata geçirilecek. Kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilgi ve yetişmiş insan gücü açığını karşılamaya yönelik bu çalışmalar yanında; siber güvenlik sektörüne, dolayısıyla ülke ekonomisine pozitif katkılar sunacak ar-ge çalışmaları ve kitlesel siber güvenlik farkındalığı yaratmaya yönelik çalışmaların da sürdürülecek. Mutabakat çerçevesinde iki kuruluş konferans ve brifinglerden, süreli yayınlara ve bilimsel makalelere kadar geniş kapsamlı çalışmalar da yaparak, ülkenin özel ve kamu kurumlarına siber güvenlik strateji ve yatırımları konusunda fikir verecek sonuçlar üretecekler.

“Ülkemizde bir hayali daha bilimin ışığında gerçeğe dönüştürüyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, hızla gelişen dünyada günümüzde çok büyük bir önem arz eden siber güvenlik alanında detaylı bir ön çalışmanın sonucunda çok önemli bir projeye imza attıklarını kaydetti. Doç. Dr. Günsel “Bugün burada Türkiyemizden gelen değerli proje ortaklarımızla bugün ülkemiz ve bölgemiz için yine çok önemli bir ilke imza atıyoruz. Bu çerçevede yapacağımız çalışmaların ülkemizin olduğu kadar bölgemizin de siber güvenlik altyapısının oluşturulmasına ve geliştirilmesine çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Toplumumuza fayda ve dünya bilmine artı değer katma konusunda atmakta olduğumuz adımlara bir yenisini eklerken bu adımları kendi alanında yetkin önemli bir kuruluşla atmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Siber Güvenlik geleceğin güvenlik mimarisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Geleceği tasarımlayan ve inşa eden bir eğitim kurumu olarak buna duyarsız kalmamız düşünülemez. Diğer bir çok alanda olduğu gibi bu alanda da geleceği hayal edip hayali bilimsel veri ve yöntemlerin ışığında gerçeğe dönüştürmek yolunda önemli bir projeyi somutlaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Çok önemli bir alanda çok değerli bir işbirliği”

Mutabakat imza töreninde bir açıklama yapan Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve UITSEC Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Doğan “Bünyesinde siber güvenlik şirketi barındıran Türkiye’nin en büyük gruplarından biri olarak bu alana çok önem veriyor ve çalışmalarımızı her geçen gün arttırıyoruz. Bu noktada Kıbrıs gibi çok stratejik bir bölgede Yakın Doğu Üniversitesi gibi önemli ve köklü bir kuruluş ile birlikte ilerlemek hepimize çok şey katacaktır. Bu başlangıç her iki ülke ve kuruluşlarımız için hayırlı olsun” diye konuştu.

“Kıbrıs’ın siber güvenlik adası olma yolunda atmaya başladığı adımlar bizler için çok heyecan verici”

İmza töreninde yaptığı açıklamasında UITSEC olarak 13 yıldır bilgi üreterek katma değerli hizmetler sunduklarını belirten UITSEC Teknoloji A.Ş. CEOsu ve Uluslararası Bilgi Sistemleri Güvenliği Derneği ISSA'nın Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Tosun, “Yıllardır felsefemiz ürün bağımsız mimarisel güvenlik. Bu vizyonu artık Yakın Doğu Üniversitesi ile birlikte ilerleteceğiz ve Akdeniz bölgesine yeni bir vizyon katacağız. Özellikle Kıbrıs’ın siber güvenlik adası olma yolunda atmaya başladığı adımlar bizleri cok heyecanlandırıyor. Eğitim ve sertifika programları ile insan yetiştirme noktasında, sertifikasyon-akreditasyon programları ile güvenilir pazar yaratma noktasında ve üst seviye profesyonel hizmetler ile ihtiyacı karşılama noktasında sektörün ilerlemesi için gerekli tüm desteği sağlayacağız. Bu işbirliği ile sacayağını yaratmış oluyoruz” dedi.

“Kıbrıs’ta ve bölgemizdeki siber alanın güvenlik mimarisini ülkemizin temel kurum ve kuruluşları ile birlikte oluşturacağız”

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü (YDE) Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, “YDE olarak bir yıla yakın bir süre boyunca bu alanda dünyanın iki önemli kuruluşu olan UITSEC ve ISSA ile birlikte ülkemizi siber güvenlik adası haline getirebilecek önemli bir projenin detayları üzerinde çalıştık. Nitekim siber güvenlik alanında sonuç veren somut projeler üretebilmek için gerekli etik ve bilimsel altyapının oluşturulması ve konunun uzmanlarıyla birlikte dünyadaki öncü kuruluşları ile sistematik çalışmalar yürütmeniz gerekiyor. Bugün imzaladığımız bu önemli mutabakatla Kıbrıs’ın ve bölgenin siber güvenliğinin sistematik bir şekilde inşasında öncü bir adım atıyoruz. Amacımız en kısa zamanda ülke ve bölge çapında kendi içinde tutarlı ve tüm bileşenlere güven veren bir siber güvenlik etkileşim ağının oluşturulabilmesi yolunda önemli projeleri hızla ve sistematik bir şekilde hayata geçirmek. Önümüzdeki günlerde titiz ve detaylı bir ön çalışmanın sonrasında oluşturulan bu birlikteliğin ilk somut ürün ve projelerini de ülke ve uluslararası kamuoyuyla paylaşacağız” açıklamalarında bulundu.

