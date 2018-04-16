Yakın Doğu’da hedef Euroleague şampiyonluğu

Kadınlar Euroleague’de grubu lider bitiren ve sonrasında Final-Four’a kalma başarısı gösteren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz sezon Eurocup, Türkiye Kupası, lig şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanarak 4’te 4 yapan, bu sezon da Türkiye Kupası’nı kazanarak 5. kupasını kaldıran Yakın Doğu Üniversitesi’nde Başkan Işık Eyigüngör, bu başarıyı beklediğini söyleyerek sözlerine başladı. Yönetim kurulu olarak hedefler koyarak yola çıktıklarını sözlerine ekleyen Eyigüngör, “Bu işe el attığımızda sonuçların bu şekilde olacağını tahmin ediyorduk. Her konuşmamda söylerim, bu bir sinerji işidir. Başta yönetim kurulu, çalışanlar ve oyuncular bu başarı etkenlerindendir. Ben oyuncularım demem, kızlarım derim. Burada bir aile işi var” dedi.

“Sopron’u yenerek finale çıkmalıyız”

Zafer Kalaycıoğlu’nun, Final-Four’a kalacaklarını tahmin edemediklerini söylemesi üzerine kendisinin inancının olduğunu dile getiren Eyigüngör, “Ben eylül ayından bu yana ‘Avrupa’nın en iyi 3 takımı, Ekaterinburg, Dinamo Kursk ve biziz’ diyordum. Biz şu anda birinci etabı başardık. İkinci etabı başarmak için Sopron’u yenerek finale çıkmalıyız. Final maçı 40 dakikadır ve basketbol topunun canı vardır. İsterse girer. Finale çıkan takım büyük iş yapmıştır. Birisi şampiyon, diğeri ikinci olacak. İki takımın da tebrik edilmesi gerekir. İkincilik hedef değildir, en sonuna kadar arkadaşlarımızla birlikte bu kupayı almak için mücadele edeceğiz. Ama öncelikle Sopron. Bu takımı geçmeden final oynayamazsınız” diye konuştu.

Zafer Kalaycıoğlu’yla şu ana kadar toplamda 18 kupa kaldırdıklarını da sözlerine ekleyen Eyigüngör, kupanın kazanılması durumunda ekstra prim olmayacağını ifade etti.

Zafer Kalaycıoğlu: “Çok önemli oyunculara sahibiz”

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, kadın basketbolu tarihinde bu kadar kısa sürede bu kadar başarılı olan başka bir takım hatırlamadığını belirterek, “Final-Four sezon başında hedeflediğimiz en önemli hedefti. Ölüm grubu deniliyordu bizim grubumuza. Fenerbahçe, Ekaterinburg gibi Final-Four tecrübesi olan takımlar vardı. Bunların arasından sıyrılarak birinci olduk grupta. Ligde normal sezonu da lider bitirdik. Bunlar kolay başarılan hedefler değil. Burada bütün oyuncuları, yöneticileri ve çalışanları kutlamak gerekiyor. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Burada Final-Four oynayan çok oyuncumuz var. Takım kaptanımız Euroleague ve Eurocup kazanmış bir isim. Gruda, Fransa Milli Takımı’nda çok önemli işler yaptı. Geçen seneki oyuncularımız da çok önemli gelişim gösterdi takımımızda. Bireysel başarılı oyuncularımız var gibi görünse de bunların hepsi takımın başarısıdır” açıklamasında bulundu.

“Sopron maçına erkek basketbolcularla hazırlandık”

Şu ana kadar doğru bir kadro oluşturduklarının altını çizen Kalaycıoğlu, “Şu ana kadar bu başarıları elde ettiğimize göre doğru bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yaşanılan sakatlıklar bizi az da olsa etkiledi. Levander buraya geldiğinde çok önemli savunma işlevi gösterdi. Olcay kendisini çok yukarıya çekti. Gökçe ve Cansu da çok katkı verdi bizlere. Çok önemli tecrübe sahibi oyuncularımız var. Birisi Fransa, diğeri Belçika Milli Takımı kaptanları. Kimse bu kadar başarılı olacağımızı bence beklemiyordu. Final-Four’da ilk maçımızı ev sahibi olan Sopron’la oynayacağız. Sopron 2 maçta Fenerbahçe’yi yenerek Final-Four’a kaldı. Çok kolay bir maç olmayacak. Bizim bu sezonun en zor maçı bu olacaktır. Çok sert savunma yapıp baskılı oynuyorlar. Bizim de bu dirence karşılık vereceğimiz oyuncularımız var. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Hedefimiz ilk maçı kazanmak. Fenerbahçe maçını seyrettiğimizde gördük ki seyirciler takımını iyi şekilde itiyorlar. Bu maçın görüntülerini kaydettik. Kolay takımlarla oynayacağımız haftalarda o gürültüyü burada sahaya yaydık. 5, 6 erkek basketbolcu getirdik ve Sopron’un taktiğini bu gürültüyle uyguladık. Bu şekilde antrenman yaptık” diyerek maça çok farklı şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

“KKTC’yi temsil etmek bize gurur veriyor”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etmekten dolayı gururlu olduklarını söyleyen Kalaycıoğlu, “Oyuncuların o aidiyet hissiyatını Kıbrıs’a her gittiğimizde hissediyoruz. Kıbrıs halkı da bizi çok iyi ağırlıyor. KKTC’nin ambargoları delebilmesi için hedef olarak kadın basketbolunda başarı ele alındı. Biz de bu proje doğrultusunda hareket etmelerini ve ambargoyu delmek için gerekli adımları atmayı sağlayacak başarılar elde ettik. Kupa kazanmadan kimse senden bahsetmiyor. Kadın basketboluna ben daha önce hiç bu kadar yatırım yapıldığını görmedim” dedi. Antrenörlükte 40. yılına girdiğini ifade eden başarılı çalıştırıcı, “Basketbol oyuncusu olarak sakatlandığım için antrenörlüğe erken başladım. İlk olarak 1978 yılında yaptım. Toplamda 40. sene oldu. Bu 28 kupanın içinde erkek takımlarla kazandığım kupalar da var. Kariyerimde birçok final var ama sadece kupaları yazıyorum. Takımdaki oyuncuların hepsi bugüne kadar performanslarını en üst seviyede gösterdi. Final-Four’da finale kalırsak burada uygulamayı düşündüğüm bir savunma şekli var ama bunu uygulamak o kadar kolay değil. Farklı kazanmamız gereken maçlar farklı bitmemiş olabilir. Ama ben oyuncularımızın hepsinin tek tek Final-Four’u nasıl düşündüklerini biliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Bahar Çağlar: “İnşallah kazanırız”

Takım kaptanı Bahar Çağlar da kura çekiminden sonra hocalarını aradığını söyleyerek, “Sezon başında kurayı çektiğimizde hocamızı aramıştım. Euroleague’deki ilk yılımız. Işık abi bizim için kızlarım diyor. Takımdaki sinerjiyi öyle bir oluşturduk ki, tüm kupaları almamızdan bu görünüyor. İlk senemizde Final-Four’a gidiyoruz. İnşallah ilk maçımızı kazanırız” açıklamasını yaptı.

Macaristan’da gerçekleşecek olan Final-Four’da Yakın Doğu Üniversitesi, ev sahibi ekip Sopron’la karşılaşacak. Yakın Doğu, maçı kazanması halinde Ekaterinburg-Dinamo Kursk eşleşmesinin galibiyle final oynayacak. Yakın Doğu Üniversitesi, cuma günü oynanacak olan karşılaşma için çarşamba günü Macaristan’a gidecek.