Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)’de Organik Işık Yayan Bitkiler ile Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlanmaya hazırlanılıyor. GTÜ Doktora öğrencisi ve Kimya Bölümü Proje Asistanı Murat Şahin’in sunduğu proje, katılımcıların beğeni ve dikkatlerinden kaçmayarak gündeme düştü. Şahin, yakın gelecekte şehirlerin bitkilerle aydınlatılacağını söyledi. Aydınlatma ve enerji verimliliği konularında çalışan Şahin’in Organik Işık Yayan Bitkiler Projesinde; ateş böceği, deniz anası gibi ışık saçan canlıların bu özelliklerinin bulunduğu genler alınıp bitkinin tohumuna tümörlenecek. Bitki de onu vücuduna yaymaya başlayacak. Böylece ışık içeriği taşıyan moleküller ışık saçtıkça bitki de etrafına ışık yayacak. Bu sistemle oluşturulan bitkiler ve ağaçlar parlak ışık yayarak, elektrik enerjisi kullanılmadan aydınlatma ihtiyacını karşılayacak.

“Enerji konusunda verimlilik sağlayabilecek ürün elde etmeyi planlıyoruz”

Kimya, ziraat, moleküler biyoloji ve genetik gibi farklı disiplinlerin bir araya gelerek GTÜ Laboratuvarlarında hayata geçirmeyi planladığı bu proje için hazırlıklarına başlayan genç bilim adamı Şahin “ Türkiye’de aydınlanma için yılda 40 milyar TL, sadece D-100 karayolunu aydınlatmak için ayda 2 milyon TL harcanıyor. Bunun için yapılacak her katkı devlete ciddi paraların geri dönmesi anlamına gelecek. Sokak lambalarının yerine ışık saçan ağaçların, evlerimizdeki aydınlatmanın yerini bitkilerin almasını sağlayacak bu çalışma sonucunda katma değeri yüksek, enerji konusunda verimlilik sağlayabilecek ürün elde etmeyi planlıyoruz. Bu bitkileri ilk olarak üniversitemizde kullanmayı çok istiyorum“ dedi.