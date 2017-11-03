“Yakın Plan Cihan Harbi” belgeseli izleyiciyle buluşuyor

Belgesel; bundan yüzyıl önce başlayan ve başta Ortadoğu Bölgesi olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde meydana getirdiği kapsamlı tarihsel, kültürel, sosyolojik ve jeo-stratejik etkileri günümüze kadar süren ve daha da süreceği gözüken bu Büyük Savaş, her yönüyle değerlendirilmeye çalışılarak, gelişen teknoloji imkanlarından da faydalanılarak önümüzdeki nesillere aktaracak, uluslararası standart ve formatta hazırlanıp kurgulanarak toplumun da gündemine sunuluyor. Belgeselde aynı zamanda 1. Dünya Savaşı’nı tarihsel sırayla işlemekle beraber, her bölüm kendi içerisinde ve yakın planda, bugüne dek değinilmemiş, verilmemiş konuları içeriyor.

26 dakika olan ilk bölümde; drama, diyaloglu drama çekimleri, animasyon ve infografik çalışmalar, arşiv görüntüler ve uzman röportajları kullanılarak izleyiciyi konunun içinde tutan, tempolu, birçok yeni ve duyulmamış bilgiler veriliyor. Bununla birlikte yine ilk bölümde dünyanın ve Osmanlı’nın savaş başlamadan önceki durumu, siyasi ve coğrafik değişimler anlatılıyor. Dünyanın adım adım bir savaşa doğru sürüklendiği ve özellikle Osmanlı’da oluşan gelişmeler ele alınıyor. “Değişen Dengeler” adlı bu bölümün içeriğinde ayrıca, 17. ve 18. yüzyıllarda tüm dünya üzerinde etkisi olan Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi, Yediyıl Savaşları ve Osmanlı coğrafyasında cereyan etmiş bulunan 93 Harbi, Kırım Savaşı gibi Osmanlı’yı 1. Dünya Savaşı’na girmeden evvel etkileyen süreçlere de değiniliyor. Bölüm içerisinde Padişah 3. Selim’in katledilmesi, 2. Abdülhamid Han’ın tahta çıkışı ve hükümdarlığı süresince vermiş olduğu mücadele farklı konular üzerinden ele alınıyor.

Belgeselin yapımında işlenilen drama çekimleri için, Safranbolu’da 26 gün, Bosna Hersek - Saraybosna’da 10 gün ve İstanbul’da 10 gün olmak üzere tam profesyonel ekip ve ekipmanlarla kurulan drama setlerinde canlandırma çekimleri yapılmıştır. 400 civarında yerli ve yabancı oyuncu ve figürasyon hizmet vermişlerdir. Projede, Abdülhamid Han, 3. Selim Han, Enver Paşa, Cemal Paşa, Talat Paşa, Rauf Orbay, Winston Churchill, Said Halim Paşa, Wagenheim, T.E. Lawrence, Gertrude Bell, Göring, Rosa Luxemburg, Doughty Wylie, Rupert Brooke, Mehmet Akif Ersoy vb. pek çok önemli şahsiyet dramalarla anlatılmıştır.

Her bir bölümü 26 dakika olan 22 bölümlük “Yakın Plan Cihan Harbi” belgeselinin bölümleri sırasıyla;

1- Değişen Dengeler,

2-Hasta Adam,

3-Büyük Savaş Başlarken,

4-Savaşın Tarafları,

5-Osmanlı’nın İttifak Arayışları,

6-Batı Cephesi 1,

7-Batı Cephesşi 2,

8-Kafkas Cephesi 1,

9-Kafkas Cephesi 2,

10-Çanakkale Cephesi 1,

11-Çanakkale Cephesi 2,

12-Galiçya Cephesi,

13-Kanal – Suriye – Filistin Cepheleri 1,

14-Kanal – Suriye – Filistin Cepheleri 2,

15-Irak – Basra – Kutul Amare Cephesi 1,

16-Irak – Basra – Kutul Amare Cephesi 2,

17-Hicaz Yemen Cephesi – Medine Müdafaası,

18-İstihbarat (Gölge Askerler),

19-Propaganda (Silahsız Savaş),

20-Bilim ve Teknoloji,

21-Savaş Sonu Anlaşmalar,

22-Bitmeyen Savaş