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Yakını işten kovulunca dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Esenyurt’ta bir yakını işten çıkarılınca tekstil atölyesine gelen şahsın, çıkan kavgada iş yeri sahiplerine ve çalışanlara silahla ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yakını işten kovulunca dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

21 Mart 2018 17:41
Yakını işten kovulunca dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Sanayi Mahallesi 1656 Sokak’ta bulunan tekstil atölyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir yakınının çalıştığı atölyeden kovulmasının ardından A.B. isimli şahıs atölye önüne gelerek iş yeri sahipleri ve çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahı eline alan A.B.’ye İrfan Tepe, Ö. T. ve G. A. müdahale etmeye çalıştı. Şahıslar arasında yaşanan arbede sırasında ateş eden A.B., İrfan Tepe, Ö. T. ve G. A.’yı yaraladı. Olayı görerek panik halinde kaçışan diğer çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri etkisiz hale getirilen şüpheli A.B.’yi yakalayarak gözaltına alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından İrfan Tepe kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaralılar ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Silahlı saldırı kamerada 

Esenyurt’ta atölye önünde eline silah alarak çalışanlar ve işyeri sahipleriyle tartışan A.B. isimli şahsın dehşet saçtığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir kişiye müdahale edildiği, müdahale sırasında şahsın ateş etmesi sonucu bir kişinin vurulduğu ve yere düştüğü görülüyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç-Murat Delice
 

 

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