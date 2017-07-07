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Yakınlarını kaybeden vatandaşlar hastaneyi birbirine kattı

Karabük’te evinde geçirdiği kalp spazmı sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden şahsın yakınları hastaneyi birbirine katarak acil servisin camlarını kırdı.

Yakınlarını kaybeden vatandaşlar hastaneyi birbirine kattı

07 Temmuz 2017 19:37
Yakınlarını kaybeden vatandaşlar hastaneyi birbirine kattı - Tıkla İzle

İddiaya göre Karabük’te Ali İhsan Şanlı (61) dün akşam saatlerinde rahatsızlanınca yakınları tarafından çağrılan ambulans ile Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada kan değerleri yüksek çıkmasına rağmen sabah 06.00 civarındaki acil doktorunun Şanlı’yı eve göndermesi sonrası bir müddet sonra rahatsızlanarak kalbi durdu. Ambulansla tekrar hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şanlı’nın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirerek acil servisinin girişinin camlarını tekme ve yumruklarla kırdı. Polis ve hastane güvenliğinin müdahalesi sonrası hasta yakınları acil servisten çıkarılarak sakinleştirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kardeşinin ihmal sonucu hayatını kaybettiğini iddia eden Ali Rıza Şanlı, “Kardeşim dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlanıyor ve ambulansla hastaneye getirdik. Burada sabah 06.00’a kadar filmleri ve tahlilleri yapılıyor. Kan değerleri yüksek çıkıyor ama acildeki nöbetçi doktor çıkarıp eve gönderiyor. Evde kardeşim tekrar rahatsızlanıyor kalbi duruyor. Ambulansla tekrar hastaneye kaldırıyoruz ve yapılan kalp masajı ile tekrar hayata döndürülüyor. Sonra ameliyata alınıyor ama kurtarılamadı. Konuyla ilgili şikâyette bulunacağım” dedi.

Yasin Erdem 

 


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