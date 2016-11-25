Olay, Samsun'un Terme ilçesinin İmamalisi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Hasan Yıldız'ın İzmir'de oturan ailesi kendisine telefonla ulaşamayınca bir tanıdıklarını arayıp kontrol etmesini istediler. Komşuların da yardımıyla tek katlı evin pencere demirini kırıp içeri girdiklerinde Hasan Yıldız'ı yüzüstü yatar halde ölü buldular. Olay jandarmaya ve savcıya haber verildi. Hasan Yıldız'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yıldız'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay

SAMSUN