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Yakıt deposu delinen tırdan litrelerce mazot yola aktı

Alaplı ilçesi Akçakoca yolunda meydana gelen kazada yakıt deposu delinen tırdan yola akan mazot nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü.

Yakıt deposu delinen tırdan litrelerce mazot yola aktı

19 Ocak 2018 23:18

Kaza, Alaplı Akçakoca yolu Kocaman mevkiinde meydana geldi. Alaplı’dan Akçakoca istikametine seyir halindeki 81 EV 613 plakalı tırın mazot deposuna çarpan plakası belirlenemeyen otomobilin sürücüsü, aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Otomobilin tırın mazot deposuna çarpması esnasında tırın 650 litre mazot kapasiteli yakıt tankı alt köşesinden delindi. Delinen depodan akan mazot yolu kaplarken, olay yerine sevk edilen Akçakoca ile Alaplı itfaiyesi ve polis ekipleri akan mazotun alev almaması için yoğun çaba sarf etti. 

Sürücü ve yanındakiler kamyonda bulunan bidonlar ile çevre sakinlerinden aldıkları bidonlara yakıt tankındaki mazotu tahliye etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de yola akan mazotun üzerini toprakla kapatmaya çalıştı. Alaplı itfaiye ekiplerinin de güvenlik tedbiri aldığı yolda, tırın yakıt tankındaki mazotun tahliye edilmesinin ardından depo onarıldı. Tır sürücüsü, yaklaşık 2 bin liralık mazotun delinen depodan aktığını, bir miktarını kurtardıklarını, bir miktarının ise yola saçıldığını belirtti.

Polis kazaya karışan otomobil ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. 

Ertuğrul Yüksel
 

 

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