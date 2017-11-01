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Yakıt deposunda uyuşturucu ticareti

Adıyaman’da Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yakıt deposunda uyuşturucu ticareti

01 Kasım 2017 16:22
Yakıt deposunda uyuşturucu ticareti - Tıkla İzle

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek Adıyaman Şanlıurfa Karayolu üzerinde uygulama yaptı. Uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine alınan ihbarı değerlendiren ekipler şüphelenilen otomobili Bölge Trafik yakınlarında durdurdu.

Durdurulan otomobil içerisinde ekiplerle birlikte narkotik köpeği ‘Zeta’ da aramaya katıldı. Narkotik köpeği tarafından otomobilin mazot deposunda uyuşturucu bulundu. Paketlenerek depoya gizlenmiş vaziyette 4 kilo kubar esrar ile 3 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi.

Polis ekipleri otomobil sürücüsü Aydın K.’yi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Ahmet Arslantaş

Etiketler: Adıyaman, uyuşturucu ticareti, yakıt deposu

 

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