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Yakıtla kaplanan Urla limanında temizleme çalışmaları sürüyor

İzmir’in Urla ilçesinde, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nin kazanından sızarak denize boşalan fuel oil yakıtın hiçbir canlı organizmaya zarar vermediği vurgulanırken, bir iki gün içerisinde tamamen eski haline döneceği belirtildi.

Yakıtla kaplanan Urla limanında temizleme çalışmaları sürüyor

12 Ocak 2018 16:08
Yakıtla kaplanan Urla limanında temizleme çalışmaları sürüyor - Tıkla İzle

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Urla yerleşkesinde ısınmada kullanılan fuel oil tankının vanasındaki arıza sızıntıya neden oldu. Sızan yakıt yağmur suyu tahliye kanalıyla Urla İskelesi’ne aktı. Sızan yakıt alanında incelemelerde bulunan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr Uğur Sunlu, “Dün akşam saat 17.55’te fakültemize ait kalorifer dairesinde teknik bir problemden dolayı yaklaşık 150 litre civarında yakıt 20 dakika süresinde yağmur suyu kanalından limana boşaldı. Anında müdahale ettik. Bariyerle bütün limanı çevirdik, dış kontroller de yapılıyor. Liman dışına sızma söz konusu değil. Limanın içindeki durum geceye göre yüzde 50 azalmış durumda, her şey kontrol altında. Liman dışında olmaması çok sevindirici durum” dedi.

“ÖLEN BİR BALIK YA DA CANLI BİR ORGANİZMA YOK”

Herhangi bir deniz canlısının ölmediğini belirten Sunlu, “Ölü balık ya da organizma söz konusu değil. Kapalı bir alanda olması ve rüzgarın da kuvvetli olmamasından dolayı olabildiğince hafif hasarla atlatmış durumdayız. Bir iki gün içerisinde liman eski haline dönmüş olacak. Bu arada biz de kendi öğrencilerimizle birlikte kıyı temizliği yapacağız. Ciddi bir çevre kirliliği söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

İDARİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Prof. Dr. Sunlu, olayın teknik bir arızadan geldiğini tespit ettiklerini ancak idari soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi.

 

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