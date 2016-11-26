2 gün boyunca, 4 oturumda gerçekleşecek olan sınavlara, 5 bin 239 tanesi cezaevinde tutuklu ve hükümlü, 4 bin 808’ü de engelli olmak üzere 1 milyon 371 bin 948 öğrenci katılacak. Türkiye genelinde 124 sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan sınavlarda, 511 bin 991 kişi görev alırken, 202 bin 441 salon kullanılacak.

Sınav sonrası açıklamalarda bulunan bir hukuk bürosu çalışanı Hakan Filiz, sınavın kendi açısından iyi geçtiğini söyleyerek, “Adalet bölümünde okuyorum. Sınava girdik. Sınav iyi geçti. Benim açımdan iyiydi. Ben soruların hepsini yaptım diyebilirim. Diğer arkadaşlar için de iyi geçmesini temenni ediyorum. Hani ne derler çalışan demir paslanmaz. Ben Açıköğretim Sistemi'nde bir de Kamu Yönetimi'ni bitirdim. 4 yıllık lisans mezunuyum. Oradan direk geçiş yaptım. Bence gayet olumlu, başarılı bir sistem” dedi.

Adalet Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ezgi Avcı ise, yeni sistemin daha iyi olacağını belirterek, “Adalet bölümü okuyorum. Onu seçmemin sebebi de hani DGS ile hukuk bölümüne geçiş. Şansımı nereden denersem o kadar iyi diye düşünüyorum. 4 yanlışın 1 doğruyu götürmesi sistemine katılıyorum, aslında iyi bir şey. Sonuçta Açıköğretim daha iyi, kolay geçiliyor gibi gözüküyor. Ama yeni sistemle birlikte mezun olan insanlar biraz daha bilgisi olan insanlar olacak” ifadelerini kullandı.

Burak Tekin - Mustafa Kaplan