Yaklaşık 780 bin nüfuslu Trabzon’da 180 bin 697 tescilli araç bulunuyor

Trabzon’un nüfusu 779 bin 379 olarak kayıtlardaki yerini alırken, 180 bin 697 araç sayısı ile neredeyse 4 kişiye bir araç düşüyor. Trabzon genelinde kayıtlı araç sayısının büyük bir kısmını 94 bin 929 rakamıyla otomobiller oluştururken, en az araç ise 268 rakamıyla traktör oluşturuyor. Trafiğe kayıtlı ayrıca 53 bin 623 kamyonet, 9 bin 682 minibüs, 8 bin 385 ise kamyon, bin 861 otobüs, 5 bin 691 motosiklet bulunuyor.

Bu yılın 6 aylık döneminde 19 bin 360 sürücüye ceza kesildi

Trabzon’da bu yılın Haziran ayı itibariyle trafik polisleri 19 bin 360 sürücüye toplam 3 milyon 986 bin 930 TL para cezası keserken, 2016 yılında ise 47 bin 642 sürücüye toplam 9 milyon 234 bin 425 TL para cezası kesildi.

Cezaların yaklaşık yüzde 50’lik bölümü park yasağı olan yerlere aracını park eden sürücülere kesilirken, bu cezaları, hız limitini aşanlar, kırmızı ışık ihlali gibi cezalar oluşturuyor.

Bekir Koca