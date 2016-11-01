Diğer
Kategoriler

Yaktığı sigara sonları oluyordu

Kocaeli TEM otoyolunda akaryakıt istasyonundan LPG alan otomobil, sürücüsünün sigara yakması sonucu alev alev yandı. Ağır şekilde yanan sürücü annesini alevler arasından çıkardı.

Yaktığı sigara sonları oluyordu

01 Kasım 2016 12:27
Yaktığı sigara sonları oluyordu - Tıkla İzle

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Kocaeli TEM otoyolu Uzunçiftlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine gitmekte olan Selahattin Demir (50) idaresindeki 37 ES 151 plakalı otomobil, Uzunçiflik mevkiinde akaryakıt istasyonundan LPG aldı. Yakıt aldıktan sonra yola çıkan Selahattin Demir, aracının içerisinde sigara yakmak istediği esnada bir anda otomobil alev topuna döndü. Seyir halinde yanmaya başlayan otomobili durdurarak kendini dışarı atan Selahattin Demir, araçta bulunan 79 yaşındaki annesi Bahriye Demir’i de alevler arasından alarak dışarı çıkardı.

Yangını gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tamamen yanan araçta soğutma çalışması yaptı. Küle dönen otomobilde çıkan yangın nedeniyle vücutlarında ağır yanıklar oluşan anne ve oğlu ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın nedeniyle TEM otoyolunun İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, yanan aracın yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı. 

Gürcan Yılmaz

Etiketler: araç yangını, Kocaeli TEM otoyolu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!