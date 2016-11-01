Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Kocaeli TEM otoyolu Uzunçiftlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine gitmekte olan Selahattin Demir (50) idaresindeki 37 ES 151 plakalı otomobil, Uzunçiflik mevkiinde akaryakıt istasyonundan LPG aldı. Yakıt aldıktan sonra yola çıkan Selahattin Demir, aracının içerisinde sigara yakmak istediği esnada bir anda otomobil alev topuna döndü. Seyir halinde yanmaya başlayan otomobili durdurarak kendini dışarı atan Selahattin Demir, araçta bulunan 79 yaşındaki annesi Bahriye Demir’i de alevler arasından alarak dışarı çıkardı.

Yangını gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tamamen yanan araçta soğutma çalışması yaptı. Küle dönen otomobilde çıkan yangın nedeniyle vücutlarında ağır yanıklar oluşan anne ve oğlu ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın nedeniyle TEM otoyolunun İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, yanan aracın yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

Gürcan Yılmaz