Yakup Yavru'ya 'Emek Ödülü' verilecekti

Dikilitaş, hastane önünde yaptığı açıklamada, olayın sabaha karşı 05.00 sıralarında gerçekleştiğini belirterek, “Yavru, uzun zamandır bir araya gelemediği arkadaşlarıyla sohbet ederken birdenbire kalp krizi geçirmiş. O anda anlayamamışlar. Daha sonra fark edilmiş ve oteldeki acil sağlık ekibi müdahale etmiş. Müdahaleden sonra da en yakın hastaneye ulaştırılmış. Hastanede de yoğun çabalar gerçekleştirilmiş, maalesef kurtarılamamış” dedi.

"KISMET ONUN CENAZESİNİ DÜZENLEMEKMİŞ"

Yavru'nun çok değerli bir sanatçı olduğunu ve festival kapsamında Emek Ödülü alacak sanatçılardan biri olduğunu belirten Dikilitaş, “Kendisi Türk sinemasının isimsiz kahramanlarındandı. Hem bugün 25'inci yıl Emek Ödülü'nü almak için Adana'daydı. Maalesef veremedik ödülünü. Kısmet onun cenazesini düzenlemekmiş. Bir sanat ortamında böyle bir ölüm gerçekleşti, tek avuntumuz budur” diye konuştu.

Dikilitaş, Yakup Yavru için 11.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda bir tören düzenleyeceklerini belirterek, “Düzenleyeceğimiz törenin ardından cenazesini memleketi Amasya'ya göndereceğiz. Bugün 25'inci Yıl Gala Gecemiz ve ardından Ziynet Sali konserimiz vardı. Bu programları iptal ettik. Emek Ödülleri'ni yarın özel bir anma ile vereceğiz. Sonrasında normal programlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.