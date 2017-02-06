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Yalanı iki gün sonra ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ta kocası tarafından terk edildiğini ve zor durumda olduğunu söyleyen kadının yalanı belediye ekiplerinin incelemesiyle iki gün sonra ortaya çıktı.

Yalanı iki gün sonra ortaya çıktı

06 Şubat 2017 17:31

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ‘Yardım edilmezse 4 çocuğuyla sokakta kalacak’ haberine ilişkin inceleme başlattı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Yardım edilmezse 4 çocuğuyla sokakta kalacak” başlıklı haber tarafımızca incelenmiş olup, haberde bahsi geçen şahsın iddialarının asılsız olduğu tespit edilmiştir” denildi.

Vatandaşların yardımlarıyla ve devletten gelen sosyal yardımlarla hayata tutunmaya çalışan Arzu Taş, yetkililerden ve hayırsever iş adamlarından çocuklarının eğitimi için destek ve başlarını sokacakları, elektriği, suyu olan sıcak bir yuva istiyor” şeklinde çıkan haber üzerine Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Taş ailesini evlerinde ziyaret etti.

Engelliler Şube Müdürü Fatih Mehmet Akşam, Psikolojik Danışman Samittin Akagündüz ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü İbrahim Altun’dan oluşan inceleme heyeti ziyaret sırasında Arzu Taş’ın eşi Düzgün Taş’ın evde olduğu ve herhangi bir ayrılığın söz konusu olmadığı tespit edildi.

Ayrıca Düzgün Taş’ın Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne yardım için yaptığı başvuru beyanında, hurdacılık yaptığı ve ortalama 1200 TL aylık kazanç sağladığı tespit edildi. Bunun haricinde engelli her iki çocuğu için devletten 3 ayda bir 2200 TL yardım aldığı, bunun haricinde Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü kanalıyla kendilerine odun ve gıda yardımı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan kömür yardımı aldığını ve oturdukları evin akrabalarına ait olduğu için kira vermedikleri de yapılan incelemelerde anlaşıldı. 

Etiketler: kahramanmaraş, yalan


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