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Yalçın: 'Bizler, kutlu eğitim yolculuğunun yılmaz neferleriyiz'

Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf Yalçın, sevginin bütün kapıları açan anahtar olduğunu belirterek "Bizler, kutlu eğitim yolculuğunun yılmaz neferleri olarak sevgiyi ve kadim zamanlardan süregelen her daim yeni olma fikrini öğrencilerimize aktarmaya talibiz. Bu yolda ‘İki günü müsavi olan ziyandadır.’ anlayışını şiar edinmiş durumdayız” dedi.

Yalçın: Bizler, kutlu eğitim yolculuğunun yılmaz neferleriyiz

19 Eylül 2016 16:04

Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf Yalçın, sevginin bütün kapıları açan anahtar olduğunu belirterek “Hayatın yaşanılabilir hâle gelmesi her şeyden öte sevgiye dayanmaktadır. Sevgi varsa yaptığımız işin bir anlamı olur. Bizler, kutlu eğitim yolculuğunun yılmaz neferleri olarak sevgiyi ve kadim zamanlardan süregelen her daim yeni olma fikrini öğrencilerimize aktarmaya talibiz. Bu yolda ‘İki günü müsavi olan ziyandadır.’ anlayışını şiar edinmiş durumdayız” dedi.

“Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında sosyal, sanatsal ve sportif alanlarda da kendilerini ifade edebilmeleri, toplum içerisinde sorumluluk alabilmeleri Birikim Okulları’nın ana hedefleri arasında.” diyen Genel Müdür Yalçın, “21. yüzyılda 21. yılını yaşayan Birikim Okulları Adabı Muaşeret ve Kişilik Gelişimi programları ile tüm öğrencilerimizin manevi yönünü geliştirmekle birlikte Türkiye eğitim sistemine de örneklik teşkil etmektedir. Birikim Okulları milli ve manevi değerleri benimseyen eğitim felsefesi ile öğrencilerde hayat boyu etki bırakacak bir anlayışın temsilciliğini yapmakta ve Hakkı üstün tutan ve adaletle hükmeden bir nesil yetiştirmenin çabası içerisindedir.” diye konuştu.

Yalçın, sözlerine şöyle devam etti: “Sevgi ile tohumları atılan eğitim yuvamızın, tüm zamanlara hazır neferlerini yetiştirmek en önemli vazifelerimiz arasında yer almaktadır ve bugün yaşanılan son olaylar da bunu çok net bir şekilde göstermiştir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılına, öğrencilerimizi tüm yönleri ile hazırlamak ve geleceğe dair umutlarımızı öğrenci, öğretmen ve velilerimizle paylaşmak en büyük arzumuzdur.”
 

Etiketler: Birikim Okulları, Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf Yalçın


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