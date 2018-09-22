Yalçın Dümer; 'Çok oyuncu yok, baya bir oduncu var'

İstanbul'un kalabalığından kaçarak Bodrum'a yerleşen ünlü oyuncu Yalçın Dümer, bir yandan sinema sektöründe yerini korumaya çalışırken; diğer yandan ise yönetiminde yer aldığı Turgutreisspor için mesai harcıyor. Yaklaşık 15 aydır Bodrum'da yaşayan Dümer, yetenekli gördüğü geçlere de oyunculuk dersi vererek, üniversiteye hazırlıyor. Kızılağaç Mahallesinde bulunan yakın dostları Sertaç Ay ve Tuğçe Kırtay açtığı Eskici Dükkanım adlı sanat atölyesinde objektiflere takılan Dümer, yeni yeni boy göstermeye başlayan bazı oyunculara 'odun' diyerek gönderme yaptı.

Çok sevdiği Bodrum'a yerleştiğini ifade eden Dümer, “Turgutreisspor'un yönetim kurulundayım. Futbolcular kazandırıyoruz. Benim kökenim sporcu ve spor yazarlığından geliyor, bu benim tutkum. Galatasaray'ın eski bir sporcusuyum. Galatasaray'dan birkaç futbolcuyu getirmeye çalışıyorum. Amacımız Turgutreis'i şampiyon etmek. Birçok maçta beraber olup destekleyeceğiz kulübümüzü” dedi.

"Oyuncu yok oduncu var"

Yeni bir sinema filmi çektiğini ve ikincisinin de yarıda olduğunu müjdeleyen Dümer, ekranlarda boy gösteren ve beğenmediği bazı oyuncuları şu sözlerle eleştirdi: “Çok kızıyorlar bana. Kompleksli değilim ama çok oyuncu yok, baya bir oduncu var. İçlerinde bizden daha iyileri de var fakat bir elin parmaklarını geçecek kadar yok. Yıllardır ne dizi seyrederim ne de yaptıkları bir şeyi izlerim. Gerçekten sanat yapmıyorlar. Biz, bir dizinin bir bölümünü rahmetli Osman Sezan zamanında 15 günde çekebilirdik. Şimdi 1 bölümü, 5 günde çekiyorlar. Mümkünatı var mı iyi oyunculuk sergilemeye?. Prefabrik, fabrika usulü ve herkese bunları yutturuyorlar. Çok beğeniliyor bu işler. 2 saat 15 dakika dizi olmaz. Dünyadaki dizi standardı 40 dakikadır”

"Şimdiki oyuncular, isimleri ile değil oynadıkları karakterle anılıyor"

Usta oyuncu Dümer, yeni oyuncuların kendi isimleriyle değil oynadıkları karakterin isimleri ile tanındıklarının altını çizerek; “Tabi iyi oyuncular var ama iyiler çok az. Bir Nurgül Yeşilçay yok mesela, bir Nejat İşler yok. Bu saydıklarım iyi oyuncular. İnşallah benim öğrencilerimde iyi oyuncu olacaklar. Önce okuyup alt yapılarını oluşturacaklar. Alt yapısı olmayanları göreceksiniz ki 10 sene sonra hiç kimse hatırlamayacak. Biz halen isimlerimizle hatırlanıyoruz. Oduncu dediğim tipler, dizilerde oynadıkları karakterin isimleri ile anılıyorlar. Ahmet'i oynamışsa Ahmet diyorlar, Zeynep'i oynamışsa Zeynep diyorlar. En tehlikeli şeydir bu bizim mesleğimizde. Halbuki biz bir markete gitsek benim oynadığım Murat tiplemesinden, Ahmet tiplemesinden değil Yalçın Dümer diyorlar. Ben yetiştirdiğim oyuncularıma, çocuklarıma bunu aşılıyorum. Oynadığınız karakterlerin isimleriyle değil kendi simlerinizle anılın. Bu yüzdende çok çalışmanız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Eren Ayhan



