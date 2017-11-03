Yalçın: 'MEB’in sahaya sürdüğü yöntem tam bir zihni sinir projesidir'

Eğitim alanında gerçekleştirilen çalışmaları ve sorunları eğitim temsilcileriyle bir araya gelerek değerlendirmek amacıyla Yozgat’ta gelen Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş sisteminin (TEOG) kaldırılması ve öğretmenlerin performans değerlendirmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen performans değerlendirmesiyle ilgili sahaya sürdüğü yöntemin tam bir zihni sinir projesi olduğunu söyleyen Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bunun kabul edilebilecek bir tarafı yoktur. Öğretmeni kum torbasına çevirip öğretmeni şamar oğlanına döndürüp öğrencinin öğretmene parmak sallamasını velinin öğretmene parmak sallamasını öğretmenin yan yana durduğu arkadaşıyla karşı karşıya gelmesini, ya da okul idaresinin performans notu üzerinden öğretmene baskı yapmasını bu anlamda çok doğru bulmuyoruz. Onun için buna kesinlikle karşıyız” dedi.

Eğitim Bir Sen olarak bu konudaki kararlarını daha önce kamuoyuna paylaştıklarını belirten Yalçın, “Pilot uygulamaya ilişkin bütün kamu görevlilerine, bütün öğretmenlere meslektaşıma notum yüzdür diyerek herkesin birbirine yüz vermesini ve böyle bir uygulamanın hakim kalmasını istedik. Ve bu konuda bakanlık bu uygulamayı derhal geri çekmeli. Bu tip zihni sinir projeleriyle öğretmenleri germekten de uzak durmalıdır. Öğretmene değer veren, öğretmeni merkez alan gayretlendiren ve yüreklendiren ödül eksenli çalışmaların tamamını konuşmaya tartışmaya varız. Ama öğretmenlik mesleğini hırpalayacak ayaklar altına alacak bir yaklaşıma kesinlikle taraf olmayız” şeklinde konuştu.

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sistemi ne ilişkin de açıklamalarda bulunan Yalçın, “Eğitim Bir Sen olarak biz, aksayan yönlerini 2016 Eylül ayında eğitime bakış raporuyla 16 yıllık eğitimin izlenmesi ve değerlendirmesini konu alan biri akademik bakış açısıyla kamuoyuyla paylaştık. TEOG konusunda orada ifade ettiğimiz konu çok net. Biz diyoruz ki TEOG’ta, TEOG’un okul içi etkinlik boyutuyla doğru bir yöntem olduğunu, öğrenciye stres yaşatmayan sınavları zamana yayarak normal sınavlar yerine koyarak bu anlamda herkesin kabul ettiği bir seviyeyi az çok yakaladığını ifade etmiştik. Ama yerleştirme kısmına ilişkin neşter vurulmazsa bir restorasyon yapılmazsa bunun ileri de TEOG’un kendisini götürebileceğini çok net olarak belirtmiştik. Öyleyse bu konu da adım atılması gerekirdi. O adım atılmadığı için bir müdahale geldi ve bunun mağdur ürettiği konusunda Cumhurbaşkanımızın devreye girmesiyle TEOG yeniden tartışılmaya başlandı” ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanlığında sürecin işlediğini vurgulayan Yalçın, “MEB, alternatifler geliştirdiklerini kamuoyu ile paylaştı. Ama bütün tartışmaları dikkate alarak en uygununu kamuoyu ile paylaşmalarını ve eleştirileri de dikkate aldıktan sonra son şeklini vermelerinin doğru olacağını düşünüyorum. Ama bunda da gecikmemeleri gerekiyor. Biran önce bu işin noktalanması gerekiyor. Çünkü 8. sınıflarda süreç işliyor. TEOG’tan sonra çocuklarda bir ara boşluk oluştu. Bu da çok net olarak eğitimciler olarak gözlemlediğimiz bir sorun” dedi.

Bahadır Muhlis Gökgül - Alpaslan Demir

