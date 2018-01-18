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Yalçın: Teröre karşı Hükûmet'e her türlü desteği vereceğiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Afrin'deki durumun Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu vurgulayan Yalçın, MHP'nin teröre karşı Hükûmet'e her türlü desteği vereceğini bildirdi. CHP'nin gelişmelere dair kararsız ve çelişkili ifadelerine de değinen Yalçın, "CHP dellendi, aklını yitirdi ve siyaset üretemiyor" dedi.

Yalçın: Teröre karşı Hükûmete her türlü desteği vereceğiz

18 Ocak 2018 13:15

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, TGRT Haber canlı yayınında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını cevapladı. Suriye sınırındaki gelişmelerle ilgili konuşan Yalçın, sınır hattında güvenli bölgeler oluşturulması gerektiğini vurguladı. Yalçın, MHP'nin terör tehdidine karşı Hükûmet'e her türlü desteği vereceğini belirtirken, "Türkiye'nin sınır hattında tedbir alması birinci önceliğimizdir. Afrin'deki durum ulusal güvenliğimiz için tehdit teşkil ediyor" dedi.

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin gelişmelere kafa karıştıran açıklamalarla yaklaştığına değinen Yalçın, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD Başkanı Donald Trump'ın birbirinden farklı konuştuğunu söyledi.

"CHP DELLENDİ"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin çelişkili ve kararsız açıklamalarını yorumlayan Yalçın, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile MHP arasındaki ittifakını milletin sahiplendiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ana muhalefet partisi dellendi, aklını yitirdi ve siyaset üretemiyor. AK Parti-MHP ittifakını millet sahiplendi. Millî meselelerin tümünde iktidar yalnız bırakılıyor, bırakılmamalı. İçeride muhalefet yapılabilir ama dış politikada üzerine gidilen bir Türkiye varken, iktidarın yanında mı olacaksın, onların yanında mı? Biz aynı anlayışı ana muhalefet partisinden de bekliyoruz. CHP'de her sözcüden ayrı ses çıkıyor."

 

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