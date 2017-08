Yalçın Topçu’dan Eren Bülbül ve Sinan Acar açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Topçu, “Toplumsal Huzur ve İdam” konulu bir yazı kaleme alarak terör olayları sebebiyle milletin vicdanında açılan yaralara, devletin yükümlülüklerine ve idam konusuna değindi. Geçtiğimiz hafta sonu Trabzon’un Maçka ilçesinde henüz 15 yaşındayken şehit edilen Eren Bülbül ve İstanbul’da şehit edilen polis memuru Sinan Acar hakkında açıklama yapan Topçu, “Birlik ve beraberliğimize kast eden küresel terörün maşaları 15 yaşında bir fidanımız ile gencecik bir polisimizi alçakça ve kahpece ciğerimizden koparıp aldılar. Ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyor, Allah’tan sabır niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Türk milletinin isteğine göre hareket etmeliyiz”

Topçu, bir devletin kanunlarını evrensel insanlık değerleriyle birlikte kendi kültürel değerlerine ve ihtiyaçlarına göre belirlemesinin en tabii hakkı olduğunu vurgulayarak, “Biz kanunlarımızı çıkarırken AB veya ABD dayatmalarına değil, sosyal gerçeklerimiz, medeniyet değerlerimiz, evrensel insan hakları normları ve büyük Türk milletinin isteğine göre hareket etmeliyiz. Devletin görevi halkının huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Ceza kanunları toplumun ortak faydasına göre belirlenmelidir. Devlet düzenleyici bir otorite olarak mağdurun yanında olmalı ve hakkını korumalıdır. Aynı zamanda devletin uygulamaları vatandaşların vicdanını da tatmin etmelidir. ‘Demokrasilerde idam cezası olmaz’ tezi tutarsız bir aldatmacadır. İleri demokrasi ülkelerinde idam halen uygulanmakta ve hiç kimse bu durumu kınamamaktadır. ABD bunun en çarpıcı örneğidir. İleri demokrasi insan haklarını güvenceye aldığı gibi insanların güvenliğini de teminat altına alır” değerlendirmesinde bulundu.

“Dayatmalarının amacı ‘kurbağa haşlaması’ metodu uygulamak”

İdam cezasının kaldırılmasının siyasi bir karar olduğunu belirten Topçu, “İdamın kaldırılmasıyla sadece ‘bölücübaşı’ kurtarılmakla kalmamış aynı zamanda cinsi sapıklar, seri katiller, ekonomi teröristleri ve ajanlar gibi vatana ihanet suçları işleyenler de kurtarılmıştır. Bu çarpık durumu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. İdam cezası kaldıralı 15 yıl oldu. AB ile ilişkilerde bir arpa boyu yol alınmış değildir. AB dayatmalarının asıl amacı Türkiye’nin ileri demokrasiye ulaşması değil, bölücübaşını kurtarmak ve üniter yapımızın birlik ve beraberliğimizin vidalarını gevşetmek, bize ‘kurbağa haşlaması’ metodu uygulamaktır. AB'nin bir hayal tüneli olduğunu artık anlamalıyız. Biz AB ile ilişkilerimizi, karşılıklı mütekabiliyet esasları çerçevesinde, ‘kazan-kazan’ esasında sürdürmeliyiz. AB de bizim inanç ve kültür değerlerimizi göz önünde bulundurmalı ve herhangi bir şekilde dayatma yapmamalı, ilişkilerimizde ‘eşit müttefiklik’ esas alınmalıdır” dedi.

“İdam cezasının kaldırılmasından bu yana suç oranlarındaki artış ve suçların işlenme şekilleri çok çarpıcıdır” tespitinde bulunan Topçu, yazısını şöyle sürdürdü:

“Bugün öyle suçlar işleniyor ki, karşılık olarak idam cezasını göstermek bile hafif kalmaktadır. Kimi olaylar neticesinde milletin vicdanından yükselen adalet ihtiyacı çığlığı idam cezasının Türk Ceza Kanunu’na tekrar eklenmesini elzem hale getirmektedir. Bize göre din de devlet de anayasa ve kanunlar da insan içindir. İnsan onuru ve insan hakları her türlü değerin üstündedir. Yaşama hakkı ise en kutsal değerlerdendir. Allah’ın verdiği canı ancak Allah alır. Bir başkasının yaşama hakkına kasteden kişi en ağır cezaya çarptırılmalıdır. Hele bir de hunharca, sapıkça cinayetler söz konusuysa vicdanları rahatlatacak bir cezalar toplumsal bir ihtiyaç haline gelmektedir. Ahlaki terör, bölücü terör ve ekonomik terör suçlarının azalmasını sağlayacak başka bir çözüm sunulursa onu da değerlendirebiliriz. İdamın gündeme gelmesi ve tartışılması bu konularda etkin bir çözümü de beraberinde getirecektir. Bizim özgürlük anlayışımız herkesin her istediğini yapabilmesi değildir. Kişinin kendi hürriyetinin başkasının hürriyetini sınırlandırmaması gerekir. Adalet; eğer haklı olan taraf ise, zayıfın güçlü karşısındaki zaferi olmalıdır. Biz güçlü olanın değil haklı olanın yanındayız. İdam cezasının bazı suçlar için uygulanmasını isterken amacımız tamamen toplumsal huzura katkı sağlamaktır. İdam cezası gerekirse referanduma götürülsün ve sonuca göre Türk Ceza Kanunu’nda yer bulsun veya bulmasın. Milletten aldığımız tepkilere göre milletin yüzde doksanı idamın geri getirilmesini istiyor. Milletin talebi budur. Muhalefet partilerinden CHP ve HDP’nin birlikte dile getirdiği idamın demokraside yeri olmadığı tezini ve bu durumu CHP ile HDP’nin aynı çerçeveden değerlendirmesini manidar buluyoruz. Türkiye’nin Avrupa Konseyi ile bazı anlaşmalara imza attığı için idam konusunda geri dönüşün mümkün olamayacağını söylüyorlar. Peki; Türkiye bağımsız bir devlet değil midir? Kendi kanunlarını kendisi yapamayan bir ülke ne kadar bağımsız olabilir? Ayrıca idam cezasına karşı olan çevrelerden şimdiye kadar Türkiye’ye bir hayır gelmiş midir? Her şeyimize karışıyorlar fakat 40 yıldır hayal tünelinde bizi süründürüyorlar.”

Yalçın Topçu, “Gözümüzün içine baka baka eli kanlı terör örgütlerini kucaklarında besleyen stratejik ortaklarımız(!), NATO’da müttefiklerimiz, sınırımızda etnik bölücü teröre devlet kurdurtmanın altyapısını hazırlamakta. Sokakları güvensiz bir ülkede özgürlük ve refah içinde bir hayatın olması mümkün değildir. Önce güvenlik sağlanmalı, sonrasında özgürlük ve refah ortamı kendiliğinden oluşacaktır. Güvenlik, özgürlük, refah birbirinin sarmalı değildir. Birisi diğerine feda edilemez. Devletin imanı adalettir. Devlet, varlık nedeni olan büyük Türk milleti adına, doğru ve dürüst vatandaşa Yunus gibi davranıp bölücüye, haine, eşkıyaya, ahlaki terör ve ekonomik terör suçlularına Yavuz gibi davranacağı tedbirleri almalıdır” ifadelerini kullandı.