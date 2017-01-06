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Yalınkılıç, 2017 parke modasını açıkladı

Ahşap parkelerde 2017 yılı modasını açıklayan Hüni Parke Yönetim Kurulu Başkanı Berki Yalınkılıç, kırmızı, siyah ve akçaağaç gibi renkli parkelere ilginin azaldığını söyledi. Yalınkılıç, "Natürel Avrupa meşesi, Amerikan cevizi gibi ağaçların kullanıldığı parkelerin yanı sıra, üzerinde gri, beyaz gibi renklerin uygulandığı parkeler de 2017 tercihleri arasında gösteriliyor" dedi.

Yalınkılıç, 2017 parke modasını açıkladı

06 Ocak 2017 11:25

Hüni Parke Yönetim Kurulu Başkanı Berki Yalınkılıç, 2017 parke modasını açıkladı. Natürel Avrupa meşesi, Amerikan cevizi gibi ağaçların kullanıldığı parkelerin yanı sıra, üzerinde gri, beyaz gibi renklerin uygulandığı parkelerin daha çok tercih edildiğini söyleyen Yalınkılıç, kırmızı, siyah ve akçaağaç gibi renkli parkelere ilginin azaldığını ifade etti.

"Zeminlerde doğallık tercih ediliyor"
Sadece salon ve odalarda değil; mutfak ve banyo gibi ıslak zeminlerde de ahşap parke kullanılmasının mekanları bambaşka bir hale getirdiğini belirten Yalınkılıç, "Mimarlar, tüm mekanlarda aynı ürünü kullanarak zeminlerde daha yalın bir atmosfer oluşturuyor. Özellikle lamine parkeler, ıslak zeminler için güzel bir alternatif olarak seçilmektedir. Emlak sektöründeki firmaların yaptıkları araştırmalar, lamine veya masif parke döşeli dairelerin, halı veya laminat döşemelilere oranla daha kolay satıldığını ortaya koyuyor. Ayrıca ahşap parkeler son zamanlarda artık evlerin her yerinde kullanılır oldu" dedi.

Parkenin renk seçiminde eğilimlerin dönem dönem değiştiğini dile getiren Yalınkılıç, "Natürel Avrupa meşesi, Amerikan cevizi gibi ağaçların kullanıldığı parkelerin yanı sıra, üzerinde gri, beyaz gibi renklerin uygulandığı parkeler de 2017 tercihleri arasında gösteriliyor. Ayrıca fırçalı, testere efektli gibi eskitme ve yaşlandırmaların yapıldığı ürünler de yeni yılın değişmezi olacak. Parkelerin yüzeyleri doğallaştıkça, boyları uzuyor ve enleri genişliyor. Yani zeminlerde doğallık tercih ediliyor" diye konuştu.

"Kişiye özel parke tasarımı yapılıyor"
Yalınkılıç, yeni teknolojilerin devreye girmesi sayesinde kolay tamir edilebilen, sistre ve cila gerektirmeyen parkeler de revaçta olduğunun altını çizerek, "Parke sektörü son dönemlerde kişiye özel yaklaşımların modasını yaşamakta. Bunun 2017 yılında da devam edeceğini düşünüyoruz. Farklı olmak, kimseye benzememek, özellikle çağdaş ve kişiye özel mekanlar için aranan bir özellik haline geldi. Tasarımcılar oluşturdukları yeni desenleri ve tekdüze olmayan farklı renkleri kullanarak müşterilerine özel zeminler öneriyorlar. Değişik geometrik desenler, doğal motifler, iç içe geçen farklı renkler, ahşaba yepyeni bir misyon yüklüyor. Parke seçimi yaparken sadece ve sadece moda renkler, trend modeller dikkate alınırsa hüsranla karşılaşabilirsiniz. Ürün seçerken parkenin döşeneceği mekanın üzerinde yoğun trafik olup olmayacağı, ısıtma sisteminin şekli, diğer inşaat malzemeleri ile birleşme yöntemi gibi pek çok detayı dikkate almak gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.


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