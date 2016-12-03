Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Kocaeli Gebze Kimya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (GEPKİM) içerisinde bulunan yalıtım malzemesi üreten bir firmada öğle saatlerinde yangın çıktı. Çatı inşaatı sırasında yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımların izolasyon malzemelerini tutuşturması sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İlk etapta fabrikada çalışan işçilerin müdahale ettiği alevler büyümeye devam edince işçiler fabrikadan tahliye edilerek olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Kocaeli'nin tüm ilçelerinden 20'ye yakın itfaiye aracı kısa sürede yangın bölgesine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen bazı fabrika işçilerine, fabrika önünde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi.

Kontrol altına alınan alevler kısa süre sonra söndürülürken, fabrika dışındaki güvenli alanda bekletilen işçiler güvenlik nedeniyle içeriye alınmadı. Alevlerin söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının arından itfaiye ekipleri fabrikadan ayrılırken, jandarma ekipleri de yangın hakkında inceleme başlattı.

Gürcan Yılmaz - Mehmet Oğuzhan Altun