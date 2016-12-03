Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Yalıtım malzemesi fabrikası cayır cayır yandı

Yalıtım malzemesi fabrikası cayır cayır yandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yalıtım malzemesi üretimi yapan bir fabrikada, kaynak işlemi sırasında çıkan yangın kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı. Yangın, çok sayıda itfaiye aracıyla 1 saatte kontrol altına alındı.

Yalıtım malzemesi fabrikası cayır cayır yandı

03 Aralık 2016 12:14
Yalıtım malzemesi fabrikası cayır cayır yandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Kocaeli Gebze Kimya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (GEPKİM) içerisinde bulunan yalıtım malzemesi üreten bir firmada öğle saatlerinde yangın çıktı. Çatı inşaatı sırasında yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımların izolasyon malzemelerini tutuşturması sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İlk etapta fabrikada çalışan işçilerin müdahale ettiği alevler büyümeye devam edince işçiler fabrikadan tahliye edilerek olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Kocaeli'nin tüm ilçelerinden 20'ye yakın itfaiye aracı kısa sürede yangın bölgesine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen bazı fabrika işçilerine, fabrika önünde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi. 

Kontrol altına alınan alevler kısa süre sonra söndürülürken, fabrika dışındaki güvenli alanda bekletilen işçiler güvenlik nedeniyle içeriye alınmadı. Alevlerin söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının arından itfaiye ekipleri fabrikadan ayrılırken, jandarma ekipleri de yangın hakkında inceleme başlattı. 

Gürcan Yılmaz - Mehmet Oğuzhan Altun

Etiketler: fabrika yangını, Kocaeli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç