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Yalıya çarpan geminin personeli Adalet Sarayında

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenerek yalıya çarpan Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli geminin personeli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında ifade veriyor.

Yalıya çarpan geminin personeli Adalet Sarayında

12 Nisan 2018 10:49
 

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