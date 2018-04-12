USD
4,14
EURO
5,12
BORSA
109.751,59
ALTIN
180,25
ihavideo.com.tr
ABONE
ANASAYFA
SON EKLENEN HABERLER
FETÖ'den 44 kişi tutuklandı
Yalıya çarpan geminin personeli Adalet…
Valinin adını kullanıp, dolandırıcılık…
Süper Lig’de 29. hafta hakemleri…
NBA’de Play-Off eşleşmeleri belli…
Dev geminin çarptığı yalının son durumu…
VİDEO
Dev geminin çarptığı yalının son durumu havadan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi yollara düşürdü
Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi
SON MANŞETLER
'Yoksa hedef Türkiye, Rusya ve İran…
Tek kelimeyle dehşet!
Gören dönüp bir daha bakıyor içine binen…
Başına gelmeyen kalmadı! 20 yıl…
Dev geminin çarptığı yalının son durumu…
WhatsApp, Twitter ve Facebook…
GÜNDEM
POLİTİKA
ASAYİŞ
SPOR
DÜNYA
EKONOMİ
EĞİTİM
YEREL HABERLER
FOTO
VİDEO
WEB TV
HAVA DURUMU
GAZETE MANŞETLERİ
Diğer
Kategoriler
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR SANAT
KENT HABERLERİ
ÇEVRE
RAMAZAN
SAĞLIK
KURUMSAL
Hakkımızda
İletişim
Bölge Müdürlükleri
Künye
Prodüksiyon
Servisler
MOBİL
iPhone
iPad
İha Android
YEREL
İstanbul
Ankara
İzmir
Kayseri
Diyarbakır
Trabzon
Malatya
DİĞER SAYFALAR
Hava Durumu
Gazeteler
Tüm Manşetler
Tüm Haberler
Abonelik
RSS
GÜNDEM
POLİTİKA
ASAYİŞ
SPOR
DÜNYA
EKONOMİ
EĞİTİM
YEREL HABERLER
FOTO
VİDEO
WEB TV
HAVA DURUMU
GAZETE MANŞETLERİ
iha.com.tr »
Asayiş »
Yalıya çarpan geminin personeli Adalet Sarayında
12 Nisan 2018 10:49
Yalıya çarpan geminin personeli Adalet Sarayında
İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenerek yalıya çarpan Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli geminin personeli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında ifade veriyor.
Paylaş
Tweetle
Paylaş
Gönder
Yorum Yap
12 Nisan 2018 10:49
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...
Toplam Yorum (0)
Mesajınız
Şehir Seç
İstanbul 22°C
Ankara 20°C
İzmir 26°C
Bursa 25°C
Trabzon 16°C
TÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
YORUMLANANLAR
Diriliş Ertuğrul 115. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
ÖZET İZLE: Real Madrid 1-3 Juventus maçı geniş özeti ve golleri | Real Juve maçı kaç kaç bitti?
Meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl olacak?
Beyaz Saray: 'Trump, kimyasal saldırıdan Suriye ve Rusya'yı sorumlu tutuyor”'
98/2 Askerlik yeri ne zaman belli olur? 2018 Mayıs askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Askerlik yeri sorgulaması..
İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı alma şartları 2018
Müşteriyi dolaştırarak havalimanına götüren taksiciye hapis
Markette bıçaklı kavga güvenlik kamerasında
TOKİ emekliye ucuz ev hangi illerde 2018 ? Toki başvuru şartları neler ?
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yükselen kurlarla ilgili konuştu
Esad rejimi Doğu Guta'da sivilleri vurdu
Tekerlekli sandalye ile cezaevine götürüldü
Gazetelerin 1. Sayfaları
Türkiye Gazetesi
Hürriyet
Sabah
Haber Türk
Posta
Milliyet
Star
Vatan
Karar
Akşam
Güneş
AMK
Anayurt
Aydınlık Gazetesi
Birgun
Cumhuriyet
Dünya
Evrensel
Fanatik
Fotomaç
Gün Boyu
Hürriyet Daily News
Hürses
Milat
Milli Gazete
Orta Doğu
Takvim
Yeni Akit
Yeni Asya
Yeni Çağ
Yeni Mesaj
Yeni Şafak
Yurt Gazetesi
Ankara Son Söz
Harbi
Sözcü
Yeni Birlik
24 Saat Gazetesi
YEREL HABERLER
Karadeniz
Marmara
Ege
İç Anadolu
G.Anadolu
Akdeniz
D.Anadolu
Amasya
Artvin
Bartın
Bayburt
Bolu
Çorum
Düzce
Giresun
Gümüşhane
Karabük
Kastamonu
Ordu
Rize
Samsun
Sinop
Tokat
Trabzon
Zonguldak
Balıkesir
Bilecik
Bursa
Çanakkale
Edirne
İstanbul
Kırklareli
Kocaeli
Sakarya
Tekirdağ
Yalova
Afyon
Aydın
Denizli
İzmir
Kütahya
Manisa
Muğla
Uşak
Aksaray
Ankara
Çankırı
Eskişehir
Karaman
Kayseri
Kırıkkale
Kırşehir
Konya
Nevşehir
Niğde
Sivas
Yozgat
Adıyaman
Batman
Diyarbakır
Gaziantep
Kilis
Mardin
Siirt
ŞanlıUrfa
Şırnak
Adana
Antalya
Burdur
Hatay
Isparta
Kahramanmaraş
Mersin
Osmaniye
Ağrı
Ardahan
Bingöl
Bitlis
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Hakkari
Iğdır
Kars
Malatya
Muş
Tunceli
Van
1
2
3
4
5
6
FOTO GALERİ
'Yoksa hedef Türkiye, Rusya ve İran mı?'
Dev geminin çarptığı yalının son durumu havadan görüntülendi
Gören dönüp bir daha bakıyor içine binen ise...
Acun Ilıcalı'nın en çok güvendiği isimden canlı yayında Survivor itirafı
Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi
Başına gelmeyen kalmadı! 20 yıl yaşadığını ispatlamaya çalıştı
Ad
IDM.
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com
İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...