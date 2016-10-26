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'Yalnız doğduk, yalnız öleceğiz' notunu paylaşıp...

Denizli’nin Bekilli ilçesinde oto elektrikçisi bir kişi, sosyal medya hesabından “Yalnız doğduk, yalnız öleceğiz” paylaşımını yaptıktan sonra işyerinde kendisini tüfekle vurarak intihar etti.

Yalnız doğduk, yalnız öleceğiz notunu paylaşıp...

26 Ekim 2016 22:55

Edinilen bilgilere göre, olay saat 16.00 civarlarında Bekilli ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Oto elektrikçi olarak kendi iş yerinde çalışan Mehmet Yücel U. (31), av tüfeği kendisini vurdu. Silah sesleri duyan komşuları işyerine koştu. Dükkana giren esnaf komşuları Mehmet Yücel U.’nun cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Yücel U.’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Yücel U.’nun bir süredir borçlarından dolayı sıkıntı çektiği ve bu yüzden intihar ettiği iddia edildi.

Öte yandan Mehmet Yücel U.’nun, intihar etmeden bir saat önce sosyal medya hesabından “Yalnız doğduk, yalnız öleceğiz” notunu paylaştığı görüldü.

Etiketler: Denizli


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