Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu |Denizli haberleri

Olay Denizli’nin Çameli Kalınkoz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mevsimlik işçi olarak çalışan Şaban Akın'ın, evden çıkmaması üzerine komşuları şüphelendi. Komşular daha sonra kontrol amacıyla eve gittiğinde kapıyı açan kimse olmadı. Durumdan şüphelenen komşular durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girince, Akın'ın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardındın 40 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra savcılığa haber verilmesi üzerine, cesedi incelemek üzere savcı geldi. Yapılan incelemenin ardından iki çocuk babası olan Akın'ın, kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Akın’ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Akın’ın evli ve iki çocuk babası olduğu, ancak eşinden ayrı yalnız yaşadığı belirtildi.

Medeni Topaloğlu

