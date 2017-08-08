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Yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu |Karabük haberleri

Karabük’te, 87 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evinde bakıcısı tarafından ölü olarak bulundu.

Yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu |Karabük haberleri

08 Ağustos 2017 21:10

Edinilen bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Kemal Atalay Caddesi’nde bulunan Birlik Apartmanı 3’üncü kattaki evinde yalnız yaşayan Mustafa Kemal Sürmen’in (87) bakıcısı Yeter A. eve geldiğinde kapı açılmadı. Çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve giren Yeter A. ve mahalle muhtarı, Sürmen’i yerde hareketsiz yatarken bulunca sağlık ve polis ekiplerini aradı.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerinde Sürmen’in öldüğünü belirledi. Kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde durulan Sürmen’in cesedi yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yaşlı adamın kesim ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Alpaslan Çelik
 

Etiketler: Karabük


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