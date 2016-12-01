Edinilen bilgiye göre, Tosya’ya bağlı Dilküşah Mahallesinde yalnız yaşayan 67 yaşındaki İrfan Tiryaki’den 3 gündür haber alamayan Dilküşah Mahalle Muhtarı Erdoğan Filiz ile Şehreküstü Mahallesi Muhtarı HüseyinYörük, durumu emniyet güçlerine bildirdi.

Bunun üzerine hareket geçen emniyet güçleri, söz konusu İrfan Tiryaki’nin evine giderek kapıyı açtı. Evde yapılan incelemede yalnız başına ikamet eden İrfan Tiryaki’nin kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğü belirlendi. Tiryaki’nin cenazesi, defin işlerinin yapılabilmesi için Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Sedat Ağacıkoğlu

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