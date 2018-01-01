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Yalnız yaşayan kadın evde ölü bulundu |Malatya haberleri...

Malatya’da yalnız yaşayan bir kadın, evinde ölü bulundu. Uzun süre önce boşandığı öğrenilen kadının cenazesine ise ne eski eşi ne de akrabaları sahip çıktı.

Yalnız yaşayan kadın evde ölü bulundu |Malatya haberleri...

01 Ocak 2018 17:48

Kırçuval Mahallesi Otçu Sokağı'ndaki bir apartmanda yaşayan 40 yaşındaki Fatma Turhal'dan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis lambaları açık olan eve itfaiye yardımı ile girince kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı tespitte kadının günler öncesinden öldüğü belirlenirken, polis olay yerinde inceleme yaptı. Yalnız yaşadığı öğrenilen kadının uzun süre önce boşandığı ve bir çocuğu olduğu öğrenilirken, çocuğun ise çocuk yetiştirme yurdunda olduğu belirtildi. Nöbetçi savcı, olay yerinde inceleme yaparken, polis ölen kadının ayrıldığı eşi ve akrabalarına telefonla ulaştı ancak hiçbiri cenazeyi sahiplenmedi. Ölen kadının komşuları, en son kendisini Cumartesi günü gördüklerini belirterek, kadının ilaç kullandığını ve madde bağımlısı olduğunu iddia etti. Kimsenin sahiplenmediği kadının cenazesi ise komşuların ve polislerin yardımı ile cenaze aracına taşınarak otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kadının ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Cahit Özçelik
 

Etiketler: Malatya

 

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