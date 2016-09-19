Diğer
Kategoriler

Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşayan şahıs, evinde ölü bulundu.


19 Eylül 2016 00:13

Olay, akşam saatlerinde Alsancak semti 1436. Sokak'ta meydana geldi. Ünal Ergut'tan (59) haber alamayan yakınları, Ergut'un evine gitti. Yalnız yaşadığı öğrenilen Ergut'u yerde hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ergut'un öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemede Ergut'un başucunda uyuşturucu bonzai maddesi buldu. Savcının incelemesinin ardından Ünal Ergut'un cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ergut'un kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Abdülaziz Baydilli - Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: İzmir


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!