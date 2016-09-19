Olay, akşam saatlerinde Alsancak semti 1436. Sokak'ta meydana geldi. Ünal Ergut'tan (59) haber alamayan yakınları, Ergut'un evine gitti. Yalnız yaşadığı öğrenilen Ergut'u yerde hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ergut'un öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemede Ergut'un başucunda uyuşturucu bonzai maddesi buldu. Savcının incelemesinin ardından Ünal Ergut'un cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ergut'un kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abdülaziz Baydilli - Halil İbrahim Karabıyık