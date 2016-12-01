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Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kastamonu'nun Tosya içesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.


01 Aralık 2016 16:29

Edinilen bilgiye göre, Tosya'nın Dilküşah Mahallesi'nde yalnız yaşayan 67 yaşındaki İrfan Tiryaki’den yaklaşık 3 gündür haber alınamadı. Tiryaki'den haber alamayan Dilküşah Mahalle Muhtarı Erdoğan Filiz ve Şehreküstü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yörük durumu emniyete bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelerek eve giren ekipler, İrfan Tiryaki'yi hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Daha sonra olay yerine çağrılan 112 ekiplerince yapılan kontrollerde Tiryaki'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan kontrol sonucu kalp krizi geçirerek öldüğü belirlenen Tiryaki'nin cansız bedeni, defin işlemlerinin yapılması için Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 


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