Olay, Bafra’ya 9 kilometre mesafede bulunan Şeyhulaş Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan 70 yaşındaki Mevlüt Bilkay'dan haber alamayan yan binada oturan yengesi eve girdiğinde yaşlı adamı yerde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine eve gelen aile hekimi şahsın öldüğünü belirledi. Şahsın karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Jandarma ekipleri ve savcının incelemesinin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ceset, buradaki işlemlerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun’a gönderildi.
Ahmet Şükrü Uluçay