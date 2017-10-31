Yalova Armutlu’da doğal gaz hasreti sona erdi

Yaklaşık 4 aylık alt yapı çalışması tamamlanarak Armutlu halkının doğal gaz hasreti sona erdi. Armutlu belediyesinin önünde vatandaşların katılımı ile gerçekleşen doğal gaz test çalışması törenin de konuşma yapan Armutlu belediye başkanı Mehmet Birkan “İlçemiz için hasret sona erdi. Armutlu halkımızın yapması gerek önümüzdeki günlerde abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra doğal gaz bağlantılarını yapabilirler” dedi.

"Allah Devletimize Zeval Vermesin"

Törende konuşma yapan Armutlu Kaymakamı Uğur Sezer, "Armutlu halkımıza öncelikle hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. Daha önce Esenköy ilçemize kadar gelen doğal gaz hattını yol çalışmalarını genişleterek alt yapı çalışmaları sonrasında ilçemize getirdik. Bu anlamda emek veren herkesten Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Artık Armutlu halkımızın doğal gaz hasreti bitti. Belediye başkanımızın da dediği gibi abonelik yapan herkes artık doğal gazı evine alacak. Sert kışları ve soğukları geride bırakacak" ifadelerinde bulundu.