Yalova Armutlu’da sokak hayvanları unutulmadı

Yalova Armutlu’nun bir çok bölgesinde sokak hayvanlarının ağır kış şartlarında hayatlarını sürdürebilmeleri için başlatılan proje bölgede büyük ilgi gördü. Projede Armutlu’nun bir çok bölgesine konulan mama kaplarına Armutlu halkının imkânları dâhilinde yiyecek koyarak hayvanların aç kalmalarının önüne geçmeleri hedeflenmekte. Yalova Armutlu'daki bu projeye Adana'da işadamı olan Şerif Güler hayvanların mama desteğini sağladı.

Yalova Armutlu Belediyesi ve Armutlu Kaymakamlığı'nın ortak yürüttüğü proje bölge halkından tam not aldı. Projeye Armutlu halkı ve sivil toplum kuruluşları büyük destek verdi. Armutlu Belediye Başkanı Mehmet Birkan, "Sahipsiz hayvanları korumak ve sevmek istiyorsak onların haklarını da iyi bilmemiz gerek. Bir canlının doyduğunu görmek ve buna azda olsa katkıda bulunduğunu hissetmek kadar güzel bir duygu yoktur. Projemizi hayata geçirdik. Duyarlı Armutlu halkımız bundan sonra yapması gerekeni yapacaktır" dedi.

"Bir semtin sokak hayvanları sizden kaçmıyorsa orada yaşayın"

"Sokak hayvanlarının da kanuni hakları olduğunu ve bunları uygulamak hem asli hem de insani görevimizdir" diyen Yalova Armutlu Kaymakamı Uğur Sezer, sözlerine şöyle devam etti; "Can dostlarımız yalnız değil. Armutlu Belediyemiz ile ortak başlattığımız bu anlamlı projemize öncelikle duyarsız kalmayan çok değerli Armutlu halkımıza çok teşekkür ederim. Şiddete açık aç bir canlıyı korumak ve karnını doyurmak iyi bir insan olduğumuzu gösterir. Ama asıl insanlık bundan dolayı başka bir canlının şiddete maruz kalmasını önlemektir. Sokak hayvanlarını ve bir şehri en güzel anlatan çok güzel bu sözü herkes bilir. Bir semtin sokak hayvanları sizden kaçmıyorsa orada yaşayın. Çünkü komşularınız iyi insanlardır. Bu söz aslında anlatılmak isteneni çok iyi anlatıyor" ifadelerinde bulundu.