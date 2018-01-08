Diğer
Kategoriler

Yalova Armutlu’da sokak hayvanları unutulmadı

Armutlu Kaymakamlığı ve Armutlu Belediyesi'nin ortak yürüttüğü; sokak hayvanlarının ağır kış şartlarında aç kalmamaları, karnı tok ve sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için Armutlu'nun bir çok bölgesine konulan 'mama kapları' sayesinde hayvanlar artık aç ve susuz kalmayacak.

Yalova Armutluda sokak hayvanları unutulmadı

08 Ocak 2018 11:39

Yalova Armutlu’nun bir çok bölgesinde sokak hayvanlarının ağır kış şartlarında hayatlarını sürdürebilmeleri için başlatılan proje bölgede büyük ilgi gördü. Projede Armutlu’nun bir çok bölgesine konulan mama kaplarına Armutlu halkının imkânları dâhilinde yiyecek koyarak hayvanların aç kalmalarının önüne geçmeleri hedeflenmekte. Yalova Armutlu'daki bu projeye Adana'da işadamı olan Şerif Güler hayvanların mama desteğini sağladı.

Yalova Armutlu Belediyesi ve Armutlu Kaymakamlığı'nın ortak yürüttüğü proje bölge halkından tam not aldı. Projeye Armutlu halkı ve sivil toplum kuruluşları büyük destek verdi. Armutlu Belediye Başkanı Mehmet Birkan, "Sahipsiz hayvanları korumak ve sevmek istiyorsak onların haklarını da iyi bilmemiz gerek. Bir canlının doyduğunu görmek ve buna azda olsa katkıda bulunduğunu hissetmek kadar güzel bir duygu yoktur. Projemizi hayata geçirdik. Duyarlı Armutlu halkımız bundan sonra yapması gerekeni yapacaktır" dedi.

"Bir semtin sokak hayvanları sizden kaçmıyorsa orada yaşayın"

"Sokak hayvanlarının da kanuni hakları olduğunu ve bunları uygulamak hem asli hem de insani görevimizdir" diyen Yalova Armutlu Kaymakamı Uğur Sezer, sözlerine şöyle devam etti; "Can dostlarımız yalnız değil. Armutlu Belediyemiz ile ortak başlattığımız bu anlamlı projemize öncelikle duyarsız kalmayan çok değerli Armutlu halkımıza çok teşekkür ederim. Şiddete açık aç bir canlıyı korumak ve karnını doyurmak iyi bir insan olduğumuzu gösterir. Ama asıl insanlık bundan dolayı başka bir canlının şiddete maruz kalmasını önlemektir. Sokak hayvanlarını ve bir şehri en güzel anlatan çok güzel bu sözü herkes bilir. Bir semtin sokak hayvanları sizden kaçmıyorsa orada yaşayın. Çünkü komşularınız iyi insanlardır. Bu söz aslında anlatılmak isteneni çok iyi anlatıyor" ifadelerinde bulundu. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç