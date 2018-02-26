Yalova Armutlu'dan Afrin Harekatı'na destek

Türkiye genelinde birçok yerde olduğu gibi Yalova Armutlu'da da Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan silahlı kuvvetler için destek programı düzenlendi. Cuma namazı sonrası halka Türk bayrağı dağıtılan programda "‘Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.

"Allah devletimize güç kuvvet versin"

Armutlu Kaymakamı Uğur Sezer, programda yaptığı konuşmada, "Ülkenin bekası, bütünlüğü, güvenliği ve halkın huzuru için sınır komşularımızdan gelen tehlikeli terörist faaliyetleri bertaraf etmek ve milletimizin huzurlu bir ortamda yaşamasını temin etmek amacıyla kahraman ordumuzca, ülkemizin güneyinde yer alan Afrin Bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Operasyonunu destekliyoruz. Operasyonlarda şehit olan yiğit Mehmetçiklerimizi rahmet ve minnetle anarak, görev alan kahraman askerlerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Allah devletimize güç ve kuvvet versin. Şehit olan askerlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

"Armutlu halkı olarak her zaman askere gitmek için hazırız"

Armutlu Belediye Başkanı Mehmet Birkan, da " Bizim bizden başka dostumuz yok. Allah askerlerimize, devletimize güç versin. Başarılı bir şekilde devam eden Zeytin Dalı Hareketinde inşallah güzel sonuçlar bizleri bekliyor. Bölgemizde bir koridor oluşturarak sınırlarımızı tehdit eden vatan hainlerine hiç bir zaman bu millet izin vermeyecektir. Söz konusu vatan ve millet olduğunda milli duyarlılığını ortaya koyan Armutlu halkı olarak ihtiyaç duyulduğunda devletimizden askere gitmek için emir beklemekteyiz" ifadelerini kullandı.

