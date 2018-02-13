Yalova Belediyespor’da milli sevinç

Tugay Sirzat Yılmaz, Yaz Gençlik Olimpiyatları Masa Tenisi Avrupa elemeleri için Çekya’da, Bilal Selim ve Umut Emre Başsan ve Yücel Ocak da yine aynı ülkede yapılacak Gençler ve Yıldızlar Açık Turnuvası'nda mücadele edecek.

Yalova Belediyespor Kulübü Başkanı Resul Kocaağa, ”Çok iyi bir altyapımız var. Antrenörlerimiz hem takımımız için hem de milli takımlar için ter döküyor. Bu da başarıyı beraberinde getiriyor. Sporcularımızdan Tugay Sirzat Yılmaz şu anda Yaz Gençlik Olimpiyatları Masa Tenisi Avrupa elemeleri için ter döküyor. Eğer başarılı olursa Arjantin’de yapılacak finallerde mücadele edecek. Ayrıca 14-18 Şubat'ta düzenlenecek Gençler ve Yıldızlar Açık Turnuvası'na sporcularımız Bilal Selim ve Umut Emre Başsan ve Yücel Ocak’ı gönderdik. Bu bizler için gurur kaynağı. Şu anda Süper Lig'de mücadele eden ve altyapımızdan çıkan birçok sporcu mücadele ediyor” dedi.

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