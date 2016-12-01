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Yalova polisinden sahte para operasyonu

Yalova’da piyasaya sahte Türk lirası sürmeye çalışan bir kişi tutuklandı.

Yalova polisinden sahte para operasyonu

01 Aralık 2016 17:06

Yalova Emniyet Müdürlüğü KOM Şube piyasaya sahte para süren bir şüphelinin peşine düştü. Şahsın eşkalinden yola çıkan polis araştırmayı derinleştirdi. Şahsın daha önceden de bu yönde sabıkası olan S.S. (20) olduğunu tespit eden KOM Şube ekipleri, MOBESE kameralarının da yardımı ile şahsı kısa sürede yakalamayı başardı. Şahsın aracında ve üstünde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere bekletilen 14 adet 200 TL’lik sahte banknot ele geçirildi. Şahıs parada sahtecilik suçlaması ile sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Etiketler: mobese, Yalova Emniyet Müdürlüğü


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