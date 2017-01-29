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Yalova VIP: 54 - Edirne Bld. Edirnespor: 72

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Edirne Belediyesi Edirnespor deplasmanda Yalova VIP’i 72-54 yendi.

Yalova VIP: 54 - Edirne Bld. Edirnespor: 72

29 Ocak 2017 20:15

90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçta Trakya ekibinde Münevver Başak 29 sayıyla en skorer isim olmayı başardı. Maçın ilk çeyreğini 18-11 üstün tamamlayan Edirne Belediyesi Edirnespor devre arasına da 49-37 önde girdi. Üçüncü çeyreği de 56-45’lik skor avantajıyla geçen konuk ekip maçı da 72-54 kazandı.

Salon: 90. Yıl Spor Salonu
Hakemler: Ebubekir Kılıç, Nihat Kara
Yalova VIP: Betül Kalfalı 9, Nilay 15, Bojona Vulic 12, Ebru Torun 4, Şeyma Kum 6, İrem Beriş, Buse Akbıyık, Banu Yıllar 5, Beril Arık 3, Ece Güldek, Tuğba Battal
Edirne Bld. Edirnespor: Çisem İncel 2, Merve Usal 8, Jasmon Covington 1), Gülay Gül, Münevver Başak 29, Kayra Güler 8, Banu Toker 8, Kader Çavdar 1
1. Periyot: 11-18 (Edirne lehine)
Devre Arası: 37-49 (Edirne lehine)
3. Periyot: 45-56 (Edirne lehine)
5 faul alan: Ebru Torun (Yalova VIP) 

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