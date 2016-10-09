Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy köyü yakınlarında gece saat 02.02 sıralarında yerin 5,6 kilometre altında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

1 GECEDE 28 KEZ SALLANDI

İlk sarsıntı gece saat 00.22'de yaşanırken sabah saat 07.45'e kadar 28 sarsıntı daha meydana geldi. Sarsıntılar Armutlu ilçesi ve Çınarcık ilçe merkezi ile Esenköy merkezde küçük çaplı gerçekleşti.