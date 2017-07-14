Yalova'da 5 ev yandı

Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın kısa sürede bütün binayı sardı. Kısa sürede diğer evlere de sıçrayan yangında 5 bina alevler arasında kaldı. İlk müdahaleyi mahalle sakinlerinin yaptığı yangına Yalova itfaiyesi ise 5 araçla müdahale etti. Onlarca itfaiye erinin söndürme çalışmasına katıldığı yangında vatandaşlar da hortumlarla su sıktı. Bu esnada evlerden birinde yaşlı bir kadın ve torunlarının kaldığı söylentisi heyecana sebep oldu. Ancak yaşlı kadının yangından bir müddet önce bir komşusuna gittiğinin öğrenilmesiyle herkes derin bir nefes aldı. Yaklaşık bir saatte güçlükle söndürülen yangında 5 bina zarar gördü. Can kaybının olmadığı, ancak ciddi maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Saim Çotuk