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Yalova'da cinnet: 3 ölü

Yalova'da cinnet geçiren Nazım K. (48) adlı şahıs ayrılmak üzere olduğu eşi Gülnaziye K. ve kayınvalidesi Fatma K.'yı (67) bıçakla öldürdükten sonra kendisi de silahla intihar ederek hayatına son verdi.

Yalovada cinnet: 3 ölü

17 Aralık 2016 12:06

Olay dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi 2. Sokakta meydana geldi. Boşanmak üzere olduğu eşi Gülnaziye K. ve kayınvalidesi Fatma K.'nın kaldığı eve gelen Nazım K. eşini birlikte yaşamaya ikna etmek istedi.
Ancak eşinin boşanmak istediğini dile getirerek teklifi reddetmesi üzerine cinnet geçiren şahıs, bıçakla eşini ve kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü. Yanında getirdiği pompalı tüfeği kalbine ateşleyen Nazım K. kendi canına da kıydı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri 3 cesetle karşılaştılar. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Saim Çotuk
 


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